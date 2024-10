VÍDEO – Caminhão tomba na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, e helicóptero Arcanjo é acionado

Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira, 30, na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá. Testemunhas relataram que o acidente ocorreu por volta das 11h30, e o motorista ficou preso nas ferragens.

Imagens exclusivas obtidas pelo jornal O Município mostram a presença do Corpo de Bombeiros no local, que mobilizou uma ambulância, um caminhão e o helicóptero Arcanjo para o atendimento. O tombamento bloqueou a pista, gerando uma longa fila de veículos.

Atualização 17h

A vítima, de 39 anos, ficou com as pernas presas entre o banco e o volante. O homem ficou cerca de duas horas preso no caminhão. Ele apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e relatou dores nas costas. Após o atendimento, ele foi levado para o Hospital Azambuja.

Conforme o relatório dos bombeiros, os agentes foram acionados por volta das 11h15. O acidente aconteceu no bairro Águas Negras. Além do Corpo de Bombeiros de Brusque e Botuverá, a Polícia Militar Rodoviária e uma equipe do Arcanjo atuaram na ocorrência.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou que não foi possível colher o depoimento do condutor do caminhão por conta do mesmo ter sido levado para o hospital. Mas informaram que a cabine do caminhão foi completamente danificada.

Segundo o relatório dos agentes, o veículo transitava pela rodovia, quando, nas proximidades do km 48,000 em um local de curva, tombou na pista, derramando a carga de calcário que carregava em dois semi-reboque. O veículo seguia no sentido Botuverá à Brusque.

Veja o vídeo

Veja mais fotos do acidente

Leia também:

1. Pai, filho e comparsa são detidos por furto em loja de Gaspar

2. “Eu não era mais só a médica, eu era a filha”: radiologista conta como foi descobrir câncer de mama na mãe

3. Adolescente morre após ser atingida por caminhão depois de sair da escola, em Ilhota

4. Orçamento de 2025 de Guabiruba prevê construção de nova sede e abatedouro municipal

5. Governo de SC publica edital de licitação para construção da barragem de Botuverá

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: