Orçamento de 2025 de Guabiruba prevê construção de nova sede e abatedouro municipal

A lei que define as diretrizes orçamentárias de Guabiruba para 2025 foi sancionada em outubro. O jornal O Município teve acesso aos anexos do projeto e aos valores pré-estabelecidos, que geralmente são iguais ou semelhantes aos valores aprovados posteriormente na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Dentre os pontos destacados no anexo, chamaram a atenção os recursos previstos para a construção de uma UBS no Centro, uma nova sede para a prefeitura e um abatedouro municipal, com orçamentos respectivos de R$ 2,7 milhões, R$ 4 milhões e mais de R$ 1 milhão.

Prefeitura explica obras

Questionada sobre o orçamento, a Prefeitura de Guabiruba, por meio da secretaria de Finanças, explicou cada uma das propostas.

Em relação à construção de uma nova sede para a prefeitura, a secretaria afirmou que, diante do crescimento expressivo da cidade, é necessária a construção de um novo espaço para atender à demanda gerada pelo aumento no número de servidores.

“A prefeitura está atualmente com suas instalações espalhadas em diversos prédios alugados, inclusive algumas sedes distantes. Essa situação é desfavorável para o bom desempenho das atividades”, esclareceu o governo.

Sobre o abatedouro, a secretaria explicou que ele será composto por três edificações distintas: o bloco principal, que abrigará as áreas de currais, abate e processamento; o bloco administrativo, destinado a escritórios, banheiros e vestiários; e a casa de salga e depósito.

“Entre os objetivos da construção do abatedouro estão facilitar o acesso de pequenos produtores de animais de corte, desestimular abatedouros clandestinos e fortalecer a proteção à saúde pública. A prioridade é incentivar o desenvolvimento e crescimento dos pequenos produtores”, explicou a pasta.

Por fim, em relação às obras da UBS do Centro, a secretaria informou que o município foi contemplado pelo Ministério da Saúde com uma UBS de porte 3. Isso significa que a unidade poderá abrigar até três equipes de saúde da família.

“Estamos nos antecipando ao futuro, pois, atualmente, a UBS do Centro comporta até duas equipes. No entanto, já estamos nos preparando para que a nova unidade acomode três equipes”, ressaltou.

Questionada sobre a importância da obra, a secretaria explicou que, atualmente, a UBS funciona em um espaço alugado, adaptado para atender à população. Esse fator, segundo a pasta, não é o ideal, já que se trata de uma residência adaptada.

“Com a construção da nova UBS, todos os atendimentos serão facilitados. Cada equipe terá seu espaço adequado, com salas de tamanho apropriado, o que vai melhorar consideravelmente o atendimento. Hoje contamos com apenas uma equipe de saúde da família na UBS do Centro, principalmente devido ao espaço físico limitado. O local alugado é pequeno e não comporta duas equipes. Na verdade, o espaço já está um pouco acima da capacidade para uma equipe. Em breve, será possível solicitar habilitação para mais uma equipe”, concluiu a secretaria.

