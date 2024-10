Adolescente morre após ser atingida por caminhão depois de sair da escola, em Ilhota

Uma adolescente de 13 anos, que conduzia uma bicicleta, morreu após um acidente com um caminhão na tarde desta terça-feira, 29, em Ilhota.

De acordo com relato dos familiares ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota (CBVI), ela saiu da escola e ia em direção à residência em um bairro próximo ao Centro, onde o acidente aconteceu.

Os bombeiros foram acionados por volta de 17h30 e se deslocaram até a rua 21 de Junho, no acesso à ponte de Ilhota.

Ela sofreu politraumatismos. Os bombeiros acionaram a equipe avançada do Samu e também foi chamada a aeronave Arcanjo 03. As equipes trabalharam cerca de uma hora e meia, mas devido à gravidade, ela não resistiu e veio a óbito no local.

O corpo da vítima foi encaminhado à Polícia Científica de Blumenau. O motorista do caminhão, de 44 anos, não se feriu.

