VÍDEO – Passageiros registram superlotação de ônibus em Brusque

Moradores que utilizam o transporte público de Brusque denunciaram a superlotação dentro de um ônibus da linha Dom Joaquim – Centro nesta terça-feira, 29. Pessoas que estavam dentro do veículo, durante o período da manhã, disseram que o transporte não pôde parar para o embarque de outras pessoas devido à superlotação.

Em reclamações enviadas ao jornal O Município, passageiros relatam que a situação se repete com frequência. Durante o trajeto para o Centro, o ônibus passa ainda por bairros como Rio Branco e Guarani. “O ônibus superlota todos os dias”. Conforme a mensagem, até o motorista do veículo reclama da situação.

Um vídeo gravado por passageiros mostra o caso e registra pessoas sentadas até em uma parte do painel do ônibus. “Na metade (do caminho) o motorista abriu a porta só para avisar às pessoas que estavam no ponto que não podiam entrar, pois não cabia mais gente”.

Confira o vídeo:

Atualização 17h09

Em contato com a empresa Nosso Brusque, ao final da tarde desta terça-feira, 29, a mesma confirmou a superlotação, mas respondeu que a situação não acontece todos os dias. “Foi uma situação extraordinária”.

Questionados sobre um possível aumento de linhas nas regiões com maior demanda, a empresa ressaltou que é necessário uma autorização da Prefeitura de Brusque. Entretanto, de qualquer forma, a empresa encaminhou o pedido para a prefeitura.

Leia também:

1. Divulgadas informações de velório e sepultamento de Pacheca, primeira taxista de Brusque, que faleceu aos 63 anos

2. Estudantes vencedores do Quiz Unifebe ganham bolsa de estudo; saiba quem são

3. Brusque x Chapecoense: trânsito no entorno do Augusto Bauer será modificado nesta terça-feira; confira alterações

4. Ex-vereador Cleiton Bittelbrunn é denunciado pelo MP-SC por fraudar curso on-line de graduação

5. Umidade marítima ganha força em Brusque nesta terça-feira; saiba o que esperar

Assista agora mesmo!

Veja como foi chegar aos destroços do avião que caiu em Guabiruba em 1995: