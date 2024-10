VÍDEO – Vereador chama parlamentar de “baba ovo” e inicia briga durante sessão da Câmara no Oeste de SC

Uma briga entre vereadores durante uma sessão da Câmara Municipal de Coronel Martins, no Oeste catarinense, viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu no momento da fala de um dos parlamentares. A reunião do Legislativo aconteceu nesta segunda-feira, 28.

A confusão começou durante a fala do vereador Luiz Carlos Savi (PSD), que foi interrompido durante seu discurso na tribuna. Logo em seguida, ele fala para o vereador Arlenio Cecatto (PT), chamado de Chico no vídeo, “cala boca, baba ovo”.

Desta forma, a confusão começa. Os dois então passam a correr em volta das cadeiras do local. A partir do momento em que a situação se acalma, a presidente da Câmara, Rosa Maria Camargo (PT), encerra a sessão. Logo, é possível ver a confusão recomeçando.

Manifestação da Câmara

Nesta terça-feira, 29, a Câmara Municipal de Coronel Martins emitiu uma nota sobre o caso. Confira:

“A Câmara de Vereadores de Coronel Martins, através de sua presidente, vereadora Rosa Camargo, informa que diante dos fatos ocorridos na sessão ordinária de ontem, 28 de outubro, já estão sendo tomadas as medidas cabíveis em consonância com o Regimento Interno da Casa Legislativa.

Toda e qualquer atualização sobre o assunto será informada nos canais oficiais da Câmara”.

