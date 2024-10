Brusque x Chapecoense: trânsito no entorno do Augusto Bauer será modificado nesta terça-feira; confira alterações

Nesta terça-feira, 29, o Brusque Futebol Clube enfrenta a Chapecoense no Estádio Augusto Bauer. Para garantir a segurança dos torcedores e da comunidade local, a Polícia Militar e a Diretoria de Trânsito realizarão ajustes no trânsito nas proximidades do estádio a partir das 17h.

Na avenida Lauro Muller, a faixa direita, próxima ao estádio, será bloqueada para veículos, enquanto as outras duas faixas permanecerão abertas.

Outro trecho interditado será a avenida Bepe Roza (Beira Rio, margem direita), entre a rótula da Apae e a rua Elsa Hoffmann, próximo ao Stock Archer. Esse espaço será destinado ao estacionamento dos torcedores visitantes, esperados em grande número.

A Polícia Militar ficará responsável pelo controle dos torcedores para garantir o cumprimento do plano de segurança, enquanto agentes de trânsito coordenarão o fluxo de veículos nos principais cruzamentos.

A Diretoria de Trânsito recomenda que os motoristas, durante o período das alterações, busquem rotas alternativas, evitando as áreas bloqueadas.

