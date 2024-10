VÍDEO – Câmera registra momento em que motociclista morre após colidir contra van em rodovia de Ilhota

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma motociclista de 21 anos colide contra uma van na rodovia Jorge Lacerda, no Centro de Ilhota, na noite desta segunda-feira, 28. Ela faleceu no acidente.

O acidente aconteceu por volta de 19h, na altura do km 11. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, a motociclista foi encontrada inconsciente, com fratura no fêmur, traumatismo craniano e trauma de tórax.

A equipe iniciou o protocolo de estabilização e já dentro da viatura a paciente entrou em parada cardiorrespiratória.

Ao regular com o Samu, a equipe da avançada de Navegantes, que já estava a caminho ficou presa no trânsito. Assim, os bombeiros voluntários se deslocaram ao encontro.

A equipe médica do Samu realizou todos os procedimentos necessários para estabilizar e reverter o quadro da mesma, porém não foi o suficiente. Ela veio a óbito no interior da ambulância e foi deixada aos cuidados da Polícia Científica de Blumenau.

O condutor da van, uma Sprinter, de 38 anos, não se feriu.

Confira momento do acidente:

