Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (28 a 30/10)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Maria Leta Knop, 83

29/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Sepultamento ocorrerá no cemitério Luterano do Centro, nesta quarta-feira, 30. Deixa amigos e familiares enlutados.

Elândia Pacheco, 63 (pop. Pacheca)

29/10: faleceu na residência. Foi sepultada no cemitério do Moura, em Canelinha. Deixa amigos e familiares enlutados.

Ademir Kohler, 71

29/10: faleceu no Hospital Azambuja. Sepultamento ocorrerá no cemitério do Centro de Guabiruba, às 9h desta quarta-feira, 30. Deixa esposa, seis filhos e quatro netos enlutados.

Ivo José Colzani, 75

28/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Águas Negras, em Botuverá. Foi sepultado no cemitério do Águas Negras. Deixa quatro filhos e sete netos enlutados.

Jurema da Luz Cruz Souza, 80

28/10: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Souza Cruz. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Deixa dois filhos, cinco netos e três bisnetos enlutados.

Nascimentos:

29/10: Mayla Matos Lisboa de Oliveira

filha de Donavan Diogo de Oliveira e Fernanda Matos Lisboa

