Jovem motociclista morre após colisão com van em rodovia de Ilhota

Uma motociclista de 21 anos morreu após acidente com uma van na rodovia Jorge Lacerda, no Centro de Ilhota, na noite desta segunda-feira, 28.

O acidente aconteceu por volta de 19h, na altura do km 11. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, a motociclista foi encontrada inconsciente, com fratura no fêmur, traumatismo craniano e trauma de tórax.

A equipe iniciou o protocolo de estabilização e já dentro da viatura a paciente entrou em parada cardiorrespiratória.

Ao regular com o Samu, a equipe da avançada de Navegantes, que já estava a caminho ficou presa no trânsito. Assim, os bombeiros voluntários se deslocaram ao encontro.

A equipe médica do Samu realizou todos os procedimentos necessários para estabilizar e reverter o quadro da mesma, porém não foi o suficiente. Ela veio a óbito no interior da ambulância e foi deixada aos cuidados da Polícia Científica de Blumenau.

O condutor da van, uma Sprinter, de 38 anos, não se feriu.

