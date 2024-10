Os moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades externas nesta terça-feira, 29, devem ficar atentos ao risco iminente de chuva a partir da segunda parte do dia.

Isso porque a umidade marítima promete intensificar a quantidade de nuvens, aumentando as condições favoráveis às precipitações, especialmente a partir do meio da tarde em direção à noite.

Este sistema meteorológico, inclusive, sinaliza manter sua influência na sequência da semana sobre a região.

Para trazer detalhes técnicos e complementares sobre o tema, buscamos a análise do meteorologista Leandro Puchalski.

Confira a nota completa emitida pelo renomado profissional logo após a foto.

Brusque e região na terça-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Esta última semana de outubro começou sob a influência dos ventos, trazendo umidade marítima para a região de Brusque.

Já na segunda-feira, apesar do tempo seco, a quantidade de nuvens aumentou, inibindo aberturas mais prolongadas de sol.

Nesta terça-feira, esse sistema meteorológico promete intensificar sua atuação. Diante disso, aqueles que planejam atividades externas devem ficar atentos a fim de evitar contratempos.

Isso porque essa condição meteorológica tende a aumentar a probabilidade de precipitação, especialmente a partir do meio da tarde em direção à noite.

Embora a chuva possa ocorrer antes, o risco se mostra maior no período vespertino em diante.

O sol ainda promete aparecer entre períodos de nebulosidade, o que pode elevar as temperaturas para além dos 26 a 27°C.

No entanto, essa variação dependerá do comportamento das nuvens, permitindo mais ou menos aberturas ao longo do dia.

Brusque na sequência da semana

À medida que avançamos com as projeções climáticas para o decorrer da semana, os simuladores indicam a manutenção da influência marítima na quarta e quinta-feira em Brusque e região.

Com isso, podemos antecipar que esses dois dias apresentarão maior instabilidade, com risco de chuva a qualquer momento, sem horário específico.

Embora não se esperem volumes muito altos de precipitação, o sistema deve manter um quadro de umidade sobre todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Momentos de melhoria com aberturas de sol estão previstos, porém serão de curta duração.

Nesse cenário, as temperaturas devem permanecer agradáveis, variando entre 22°C e 25°C.

Assim, quarta e quinta-feira tendem a ser os dias mais instáveis da semana em Brusque e região.

Na sexta-feira, a previsão inicial indica um retorno maior à estabilidade climática, favorecendo as atividades externas, embora ainda exista risco de chuva.

Monitoramento

Estas são as informações mais recentes baseadas nos últimos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a mudanças constantes à medida que novos dados são incorporados.

Continuaremos, pois, monitorando e aconselhamos acompanhar a previsão do tempo a curto prazo.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, passamos a destacar o monitoramento do tempo realizado durante a madrugada desta terça-feira, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo, então, apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustradas nos campos em vermelho.

A apuração, por sua vez, também destaca alguns pontos da região onde foram registrados episódios de chuva, embora de intensidade fraca, como indicado em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, mergulhe nas imagens maravilhosas então enviadas pelos nossos leitores, cada uma trazendo a alma do amanhecer desta terça-feira em cada local mencionado.

Sinta o encanto desses momentos capturados, que refletem o brilho silencioso no despertar do dia e a beleza que só o olhar atento de quem vive esses lugares poderia nos oferecer.

Desfrute dessas cenas inspiradoras, que são um presente de emoção e serenidade.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK