Ianson atinge marca de 200 jogos pelo Brusque

O zagueiro Ianson chegou ao seu 200º jogo pelo Brusque na quarta-feira, 23, na derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta. Desde 2018 no quadricolor, o jogador de 29 anos detém o recorde de títulos conquistados por um jogador no clube, ao lado do lateral-esquerdo Airton: são seis troféus, além de três acessos.

Do atual elenco, Ianson é o segundo jogador com mais partidas, perdendo apenas para Rodolfo Potiguar, que tem 237 partidas. Contudo, o zagueiro é o que está há mais tempo no clube.

Natural de Caxias do Sul (RS), Ianson chegou ao Brusque pela primeira vez em 2016, emprestado pelo Criciúma. Ainda no início da carreira, fez duas partidas na Série D. Estreou ao entrar no intervalo da vitória por 4 a 0 sobre o Madureira-RJ, no Augusto Bauer.

O zagueiro retornou em 2018, para a disputa da Copa Santa Catarina, e segue no Brusque desde então. Conquistou Brasileiro Série D (2019), Campeonato Catarinense (2022), Copa Santa Catarina (2018 e 2019) e Recopa Catarinense (2020 e 2023). Também participou de três acessos: dois à Série B (2020 e 2023) e um à Série C (2019).

Nestes seis anos de quadricolor, Ianson teve a oportunidade de fazer gols muito importantes. Em 2020, deu números finais à vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na primeira fase da Copa do Brasil, com um gol de cabeça no segundo tempo. Em 11 de janeiro de 2021, marcou o último gol da vitória por 4 a 2 sobre o Ituano, no Augusto Bauer. O triunfo sacramentou o primeiro acesso do Brusque à Série B do Brasileiro.

