Os moradores de Brusque vivenciaram a ameaça de uma condição climática desafiadora na tarde desta quarta-feira, 23, quando imagens de radar mostraram a iminente passagem de trovoadas sobre parte do Vale do Itajaí.

Embora as nuvens carregadas tenham contornado a cidade, elas não trouxeram chuvas.

Essa situação foi capturada de forma vívida por drone, revelando um céu carregado sobre o município, mas sem a o registro de precipitações.

Calor se mantém

Quanto às temperaturas, os termômetros não alcançaram os picos do dia anterior, quando Brusque, então, registrou máximas de até 34°C na terça-feira, 22.

Apesar da sensação de abafamento, nesta quarta-feira, os índices não ultrapassaram os 31°C, mantendo, pois, a mesma sensação de calor.

Essa atmosfera aquecida foi sentida também nas demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Para mais detalhes, os números completos dos picos registrados pelos termômetros podem ser conferidos na tabela abaixo, elaborada em parceria com a rede Groh Estações.

Trovoadas vistas no radar

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, apresentamos agora uma imagem capturada pelo radar Ventuski, evidenciando a passagem de instabilidades pelo Vale do Itajaí por volta das 15h.

Nesse horário, o registro mostra trovoadas sobre o Alto Vale, mais precisamente em Rio do Sul, que enfrentou uma instabilidade passageira, como ilustrado na mancha em vermelho.

A exibição também revela que Brusque, como já mencionado, passou ilesa às trovoadas, apresentando apenas um aumento na cobertura de nuvens.

Confira abaixo a imagem capturada pelo radar nesse horário.

Frente fria e trovoadas à vista

Seguindo com a matéria, vamos agora abordar a previsão do tempo para Brusque e região, direcionada à quinta-feira, 24.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a passagem de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí deve trazer instabilidades a partir da tarde em direção à noite.

Embora a chuva seja predominantemente fraca na maioria das localidades, é importante ficar atento, pois podem ocorrer eventos de forte intensidade em algumas áreas, devido à passagem do sistema, explica.

Antes disso, os termômetros devem novamente ultrapassar a marca dos 30°C em Brusque e região, prometendo mais um dia em que o sol tende a aparecer entre nuvens, especialmente pela manhã e parte da tarde.

Isso deve ocorrer antes da chegada da frente fria, conclui Puchalski.

Trovoadas vistas no horizonte

Para concluir esta pauta, apresentamos uma seleção de fotografias aéreas que mostram Brusque vista do alto.

As imagens, capturadas por drone, revelam as trovoadas no horizonte, que passaram de raspão pelo município, sem afetar a cidade e sem trazer nenhuma gota de chuva.

Confira abaixo as imagens.

*Créditos das fotografias: Ciro Groh/O Município >>

