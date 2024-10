Nesta terça-feira, 22, Brusque voltou a registrar calor acima dos 30°C em outubro, trazendo um toque de verão antecipado à cidade.

Esse patamar térmico mais elevado não era alcançado desde o primeiro dia do mês, quando, na ocasião, a cidade então vivenciou picos térmicos na casa de 33°C.

A maior temperatura do dia, registrada na estação instalada no Campus da Unifebe, no bairro Santa Terezinha, atingiu 34,2°C por volta das 15h, marcando o recorde de calor deste outubro de 2024, até o momento.

Este índice superou, portanto, os valores observados no início do período mensal, quando os picos máximos então ficaram abaixo disso.

Calor pela região

O calor não afetou apenas os moradores de Brusque, mas se estendeu por todos os municípios situados no Vale do Itajaí-Mirim, com picos igualmente superando os 30°C.

A maior temperatura da região foi registrada no bairro Aimoré, em Guabiruba, onde os moradores locais experimentaram um aquecimento significativo, atingindo os 35,1°C.

Números do calor

Abaixo, apresentamos as marcas mais elevadas de temperatura registradas nesta terça-feira, destacando os dados que foram cuidadosamente coletados em nossa parceria com a renomada rede Groh Estações.

Não deixe de conferir os números, pois refletem as condições climáticas da região e oferecem uma visão detalhada sobre o calor intenso que afetou o Vale do Itajaí-Mirim.

Calor deve se manter

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o calor deverá persistir em Brusque e região ao longo desta semana, estendendo-se até, pelo menos, a sexta-feira, 25.

O profissional destaca a quinta-feira, 24, merecendo então atenção especial, pois uma frente fria sinaliza atravessar Santa Catarina.

O referido sistema promete risco de trovoadas e a possibilidade de eventos climáticos mais severos às cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Essa situação pode incluir rajadas de vento mais intensas, acompanhadas de pancadas de chuva.

Ainda conforme Scheuer, na sexta-feira, o tempo já deverá apresentar um padrão mais seco, com a volta do sol e a previsão de novos picos de calor, novamente superando os 30°C.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município

