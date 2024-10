A previsão do tempo para Brusque e região nesta terça-feira, 22, promete um aquecimento mais expressivo nos termômetros em comparação aos dias anteriores.

Diante disso, são esperados períodos mais prolongados de sol, que devem elevar as temperaturas para a casa dos 30°C, podendo até superar essa marca.

A propósito, este dia deve marcar o início da sequência de temperaturas diurnas elevadas, mantendo assim essa oscilação térmica e refletindo um padrão de aquecimento.

Para fornecer um respaldo técnico sobre o tema, consultamos Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, que gentilmente compartilhou um boletim informativo.

Você pode conferir os detalhes na nota que se encontra exposta logo após a foto.

O tempo na terça-feira

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim começa trazendo boas notícias aos moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre nesta terça-feira.

Apesar de o dia ter iniciado sob condições instáveis, as projeções mais recentes apontam para uma melhora gradual no decorrer do período.

A expectativa é de que haja aberturas de sol mais prolongadas, permitindo um aumento mais significativo nas temperaturas, isso, em comparação aos dias anteriores.

Assim, são esperados picos em torno de 28 a 30°C durante a tarde, com a possibilidade de algumas cidades superarem essa oscilação.

O risco de chuvas é baixo, limitando-se a pancadas isoladas, o que se configura, então, como uma ocorrência muito pontual a partir do turno vespertino.

Calor após a terça-feira

Além disso, antecipamos que esta terça-feira deve marcar o início de um padrão térmico com temperaturas mais elevadas ao longo da semana em Brusque e região.

Os picos tendem a seguir próximos aos 30°C, podendo, em algumas situações, ultrapassar essa faixa, especialmente na quinta-feira, quando há condições para trovoadas pontuais mais intensas.

Monitoramento

Essas informações são baseadas nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, que, vale lembrar, estão sujeitos a constantes alterações à medida que novas informações são incorporadas.

Portanto, recomendamos a todos que acompanhem as previsões a curto prazo. Continuaremos monitorando a situação.

*Com informações: Climaterra

Terça-feira na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, o foco se volta para o monitoramento das condições climáticas registradas na madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas então observadas logo após o amanhecer, sinalizado em vermelho.

A apuração considera também os volumes de chuva registrados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar, não perca a oportunidade de apreciar as incríveis fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem revela, com sensibilidade, a essência de como a manhã desta terça-feira despertou em diferentes locais, conforme indicado nas legendas.

Mergulhe nessa galeria inspiradora e desfrute dos momentos capturados com olhar único.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

