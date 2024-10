Neste sábado, 19, Brusque se transforma no coração do colecionismo automotivo ao sediar a 20ª edição do tão aguardado Encontro de Colecionadores de Miniaturas na escala 1:64, que ocorre no Centro Comercial River Mall Center, situado na avenida Otto Renaux.

O evento, que acontece das 10h às 17h, está reunindo entusiastas, amigos e famílias em um ambiente vibrante e repleto de paixão pelas miniaturas, atraindo admiradores de toda a região

É uma oportunidade imperdível para os amantes de modelos como Hot Wheels, Matchbox e Mini GT, que se encontram para compartilhar histórias, trocar experiências e, claro, admirar suas coleções.

O começo em Brusque

A história deste evento começou em 15 de maio de 2022, no Sesc de Brusque, quando um grupo de amigos visionários decidiu criar um espaço onde os colecionadores poderiam se reunir, especialmente após os desafios impostos pela pandemia.

Algumas edições também foram realizadas no Shopping Gracher, ampliando ainda mais o alcance do evento.

Desde então, a exposição de miniaturas não apenas cresceu, mas se consolidou como um evento essencial no calendário da cidade.

Hoje, sob a direção de Emerson Kajé, o encontro atrai participantes de Itajaí, Blumenau, Nova Trento e Joinville, que se reúnem em um ambiente acolhedor e festivo.

A 20ª edição não só celebra o amor por miniaturas automotivas, mas também conta com a presença de três renomados customizadores, premiados em diversos concursos em Santa Catarina.

Eles trazem suas criações impressionantes, oferecendo aos visitantes a chance de aprender mais sobre a arte da customização e a história por trás de cada peça.

Brusque une colecionadores

O Encontro de Colecionadores é apoiado por instituições respeitáveis, como o Clube Catarinense de Colecionismo, site T-hunted, livraria Moby Dick e o River Mall, que se uniram para tornar este evento ainda mais especial.

Com um ambiente familiar e acolhedor, o evento promete não só ser um dia de diversão, mas uma experiência inesquecível para todos os participantes.

Além disso, após os anúncios, uma galeria de imagens será apresentada, permitindo que nossos leitores vislumbrem os momentos marcantes do encontro e a beleza das miniaturas expostas.

Se você é um colecionador ou apenas alguém que aprecia a beleza das miniaturas, este sábado é o momento ideal. Venha participar e desfrutar deste evento em Brusque.

Prepare-se, pois, para se surpreender e se envolver no fascinante mundo das miniaturas 1:64.

Cliques do evento em Brusque

