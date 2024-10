Em outubro de 2020, o restaurante Lá nas Trutas, em Guabiruba, fechava suas portas, deixando um vazio que, mesmo quatro anos depois, ainda ressoa na memória de seus frequentadores.

Fundado em 1999 por Paulo Roberto Kormann (In Memoriam), carinhosamente conhecido como ‘Beto’, e sua irmã Eliana Kormann Lang, o restaurante rapidamente se destacou na região.

Assim, tornou-se um verdadeiro refúgio para famílias, atraindo um público diversificado que abrangia todas as classes sociais.

Após a saída de Eliana da direção, Beto, agora com sua esposa, Ivone, assumiram o comando, trazendo então um toque especial ao local.

Acolhimento em Guabiruba

Por mais de 20 anos, o restaurante foi um ponto de encontro apreciado, onde as pessoas vinham saborear pratos caseiros deliciosos e pitorescos, especialmente as iguarias preparadas com maestria por dona Ivone.

Motociclistas, ciclistas e cavaleiros encontravam ali não apenas refeições deliciosas, mas também um ambiente acolhedor, repleto de calor humano e histórias compartilhadas.

Durante essas duas décadas, o Lá nas Trutas foi além de um restaurante; era um lugar onde as pessoas se reuniam, celebravam e construíam laços que resistiam ao tempo.

Legado vivo em Guabiruba

Neste outubro de 2024, a saudade se intensifica com a partida de Beto, um dos pilares do restaurante, deixando um legado de amizade e hospitalidade que jamais será esquecido.

Sua partida trouxe à tona memórias e uma saudade profunda, lembrando a todos da importância de seu legado e da história singular que ele construiu com tanto amor e dedicação.

O fechamento em outubro de 2020 foi uma decisão difícil, impulsionada pelas crescentes complicações de saúde de Beto, que já começavam a limitar sua presença no restaurante.

Desde então, o espaço permanece como um refúgio familiar, com seus tanques de trutas reservados apenas para consumo próprio.

No entanto, o encanto natural do lugar segue intacto, mesmo sem a presença dos visitantes que costumavam dar vida ao cenário.

Vídeo

Há exatamente um ano, nossa coluna então registrou momentos emocionantes com Beto, em outubro de 2023.

Agora, após sua partida, compartilhamos essas cenas com a autorização da família, eternizando o legado e sua presença que jamais serão esquecidos.

*Vídeo elaborado por Ciro Groh/O Município >>

Guabiruba vista no Lá nas Trutas

Para encerrar esta matéria com chave de ouro, apresentamos uma galeria de imagens que retrata a atual situação do Lá nas Trutas.

As fotos capturam não apenas o espaço que tantos aprenderam a amar, mas também trazem à tona a presença inesquecível de Beto, que ainda posava para as lentes em outubro de 2023, em meio ao recanto que ajudou a construir.

Seu legado e suas lembranças continuam vivos em cada detalhe, permeando o ambiente com o calor humano e a história que ele deixou.

Uma homenagem que então eterniza sua presença, sempre presente em cada canto deste lugar especial.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

