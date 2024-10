Bombeiros atualizam informações sobre atropelamento com lancha que matou banhista em Balneário Camboriú

O Corpo de Bombeiros do município divulgou o relatório do acidente envolvendo uma lancha que atropelou duas pessoas e matou uma delas na Praia Central, na manhã desta quinta-feira, 17.

Ao chegar no local, por volta das 10h22, foi confirmada a gravidade do acidente. A primeira vítima identificada foi um homem adulto, 62 anos, natural de Balneário Camboriú. Ele estava dentro da lancha, consciente e orientado, apresentando uma avulsão em membro inferior direito e uma fratura fechada no membro inferior esquerdo.

A segunda vítima, já em óbito, foi encontrada boiando na água, com o dorso voltado para cima. Durante a avaliação do resgate, foram identificadas lesões severas, incluindo quase decapitação e múltiplos cortes profundos provocados pelas hélices da embarcação.

Conforme os bombeiros, a vítima sobrevivente foi resgatada e transportada por moto aquática até a orla da praia, onde foi recebida pela equipe de atendimento avançado do Samu, que deu continuidade ao atendimento médico, sendo transportada posteriormente ao Hospital Ruth Cardoso. Após a estabilização da vítima, a equipe de resgate retornou ao local do acidente para resgatar o corpo da vítima em óbito.

O corpo foi transportado pela moto aquática até a faixa de areia, onde foi deixado sob os cuidados das autoridades competentes: Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica.

Durante a ocorrência, a Capitania dos Portos foi acionada e compareceu ao local para iniciar os procedimentos de investigação do ocorrido.

A lancha era conduzida por um homem de 42 anos. Ele possuía habilitação válida. De acordo com a percepção dos socorristas, a embarcação no momento da colisão estaria navegando 200 metros após a linha base (zona de arrebentação).

Demais informações sobre o caso não foram divulgadas.

