História das primeiras famílias pretas de Brusque vira tema de documentário

A história das primeiras famílias pretas de Brusque se tornou tema do documentário Vidas Interligadas, dirigido pelo jornalista João Paulo da Silva. O projeto também contará as histórias de comunidades quilombolas de Santa Catarina, fazendo uma relação entre os moradores de Brusque e os quilombolas.

Entre as muitas famílias acolhidas no município, uma delas teve origem ainda no período da escravatura no Brasil e, fugindo da escravização, veio a Brusque para uma nova vida de liberdade. O documentário irá contar a história da primeira família, ainda de escravizados, até as mais recentes.

“É importante pensarmos as cidades sendo constituída pela diversidade cultural que nosso país tem. A realidade é que muitas vezes as pessoas pretas são reconhecidas pela força do trabalho, uma visão utilitarista, mas sem voz para contar as suas histórias”, afirma o diretor.

Documentário livre para comunidade

João ainda destaca que o trabalho está em fase de produção e que, quando o material for finalizado, toda comunidade terá acesso ao filme e poderá conhecer mais dessas histórias.

Além disso, será criado um site do projeto e mídias sociais, para que as pessoas possam acompanhar o andamento da produção.

O projeto foi contemplado pela lei Paulo Gustavo do Governo Federal, Ministério da Cultura, e viabilizado pela Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque.

