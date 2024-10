Vice-prefeito Deco Batisti está em Brasília em busca de recursos para Brusque

Uma comitiva de Brusque está em Brasília em busca de recursos para o município. Liderada pelo vice-prefeito Deco Batisti, estão presentes também na capital da República a diretora de captação de recursos, Cíntia Wilke, e a assessora de Gabinete, Gabrielli Moreira.

A comitiva brusquense se encontrou com diversos deputados, como as catarinenses Daniela Reinehr e Julia Zanatta, além de todos os senadores de Santa Catarina. Houve conversas também com representantes dos Ministérios da Saúde e de Minas e Energia.

“Estamos articulando para conseguir esses recursos para cada vez mais investir na nossa cidade. Eu acho que está sendo muito boa, muito receptiva nossa visita, com bons contatos, e com certeza iremos para Brusque com boas notícias para a população”, afirma Deco.

Saúde como prioridade

Com prioridade, a comitiva manteve uma agenda com o Ministério da Saúde para trazer demandas de novos convênios para Saúde do município.

“Também tivemos uma agenda no Ministério de Minas e Energia, sobre uma captação de recursos que a gente possa vir a ter direito”, finaliza o vice-prefeito.

