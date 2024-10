Polícia Civil realiza ação para fiscalizar empresas sobre condições análogas a trabalho escravo em Brusque

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia da comarca, realizou nesta quarta-feira, 16, ação em Brusque para fiscalizar uma empresa no ramo têxtil e outra de madeira sobre possíveis condições análoga a trabalho escravo.

A Polícia Civil recebeu as informações do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC). Além da fiscalização desta quarta-feira, a polícia também compartilhou as mesmas informações com o Ministério do Trabalho e Emprego.

Assim, fiscais do trabalho também estiveram nos locais, onde foram constatadas irregularidades em banheiros, bebedouros e refeitórios. Foram determinados ajustes, o que já está sendo providenciado pelas empresas.

