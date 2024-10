No coração do bairro Rio Branco, em Brusque, surge um refúgio encantador, onde flores desabrocham em meio à arte, criando uma união sublime e harmoniosa entre a natureza e a criatividade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Ali, entre as cores vibrantes que pintam o jardim e as telas, vive Renilda Scharf, uma artesã que então transcende o título de artista.

Sua maestria vai além das pinceladas habilidosas em quadros e tecidos; estende-se ao toque cuidadoso e apaixonado com que cultiva seu exuberante espaço verde, transformando-o em uma obra-prima viva.

Flores que inspiram sua arte

Há cerca de duas décadas, Renilda dedica-se à pintura, explorando diferentes formas e técnicas que trazem vida a cada traço.

Seu talento é evidente não só nas telas, mas também na harmonia que ela cria ao rodear sua casa com uma explosão de cores naturais.

E é ao lado de seu esposo, Ademir, que esse universo de beleza se expande ainda mais.

Ele é um companheiro que não apenas colabora com ideias criativas, mas também as transforma em realidade, como ao construir um viveiro especial, onde flores raras e delicadas recebem cuidados dignos de joias preciosas.

A paixão de Renilda pelas plantas é um legado que vem desde a infância, uma herança de memórias e carinho pela natureza que ela nutre a cada dia.

Flores que inspiram gratidão

Ao adentrar o portão da propriedade do casal, uma sensação de paz e deslumbramento envolve os visitantes, como se cada flor contasse uma história e cada cor revelasse uma emoção.

A casa, vestida com as tonalidades intensas do jardim, se torna um convite para uma viagem sensorial, onde o olhar se perde e a alma se encontra.

“Sempre tive uma conexão profunda com as plantas e as flores, desde menina”, conta Renilda, com um brilho nos olhos que reflete sua gratidão por dividir a vida com um companheiro que compreende e apoia suas paixões.

“Deus foi generoso ao me dar um esposo que está sempre ao meu lado, ajudando a transformar sonhos em realidade”, acrescenta, reconhecendo o papel fundamental de Ademir na realização desse paraíso doméstico.

Talento que floresce

A dedicação do casal é sentida em cada detalhe; desde a disposição cuidadosa das plantas até o trabalho artesanal que adorna a casa.

É impossível não se render ao encanto que o lugar transmite, uma beleza que vai além das palavras e se revela em cada detalhe cuidadosamente cultivado.

O talento de Renilda, seja com os pincéis ou com a jardinagem, é palpável, uma expressão de amor pela beleza em suas mais variadas formas.

Para os amigos e conhecidos que têm o privilégio de conhecer esse cenário mágico, o impacto é imediato e profundo.

Eles se veem imersos em um espetáculo natural que é tanto uma celebração da criatividade humana quanto um tributo à majestade da natureza.

Cada obra de arte, flor e gesto de cuidado fazem deste lugar não apenas um lar, mas um oásis de inspiração.

É um testemunho do que pode ser alcançado quando a alma se entrega àquilo que ama.

Galeria após anúncios

Os banners abaixo representam os apoiadores que acreditam no trabalho do Blog do Ciro Groh.

Assim, clique sobre eles para conhecer as soluções que cada parceiro comercial oferece.

Oferecimento:

Veja também:

1. Casal de Brusque então transforma Fiat Doblô em motorhome e percorre 65 mil km pela América do Sul

2. GALERIA – Clube de Brusque então comemora 90 anos com diversão especial para o Dia das Crianças

Flores e telas em fotos

Esta matéria se conclui de maneira extraordinária, apresentando uma deslumbrante galeria de imagens revelando a exuberância das flores e das pinturas.

Cada fotografia captura a beleza na residência do casal Scharf, onde a arte e a natureza se entrelaçam em perfeita harmonia.

Com o talento ímpar de Renilda, cada obra é um testemunho da natureza que a rodeia; confira as imagens a seguir.

Créditos das fotografias: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK