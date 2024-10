Terceiro Festival da Canção de Brusque anuncia lista dos 10 finalistas; saiba quem são

A Fundação Cultural de Brusque divulgou, na terça-feira, 15, os 10 finalistas do Terceiro Festival da Canção da cidade. Eles irão concorrer a um total de R$ 11,6 mil em premiações, além de troféus.

O primeiro colocado levará um prêmio de R$ 4,5 mil, o segundo lugar R$ 3 mil, e o terceiro classificado ficará com R$ 2 mil. Haverá ainda prêmios de R$ 700 para melhor intérprete, melhor instrumentista e melhor letra.

A etapa final com os 10 classificados será realizada no dia 29 de outubro, às 19h, no Teatro do CESCB, na rua Pedro Werner, 180, Centro 1.

O Festival da Canção de Brusque, promovido pela Fundação Cultural do município, tem o objetivo de incentivar e valorizar a produção musical regional, com canções originais e inéditas em estilo livre de música e letra, desde que sejam em língua portuguesa.

Confira os finalistas

Lúcio Locatelli – Pororoca

Canção: Espectro do Lumiar

Nota: 9,4

Canção: Será Que Eu Posso Te Buscar?

Nota: 9,3

Canção: Brasil Profundo

Nota: 9,2

Canção: Música Para o Bem

Nota: 9,2

Canção: Me Leva

Nota: 9,2

Canção: Até o Fim

Nota: 9

Canção: Vontade de Viver

Nota: 9

Canção: Muros de Isopor

Nota: 8,9

Canção: Cansei de Você

Nota: 8,6

Canção: Flor de Sal

Nota: 8,6

