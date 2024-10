Tweet no Twitter

O sistema de umidade marítima, que comandou as condições do tempo em Brusque e região no início da semana, trazendo instabilidades, sinaliza perder força a partir desta quarta-feira, 16.

Com isso, as aberturas de sol devem ser mais prolongadas, elevando então os índices de temperatura, não descartando picos se aproximando dos 30°C.

Para mais detalhes sobre este tema, o meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim, cuja nota completa está disponível logo após a foto.

O tempo na quarta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

As informações a seguir são direcionadas aos moradores de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, trazendo boas notícias para aqueles que planejam atividades ao ar livre.

A umidade marítima, que predominou na região nos dois primeiros dias da semana, começa a perder força a partir desta quarta-feira.

Essa mudança sinaliza aberturas mais prolongadas de sol, uma vez que o sistema até então presente se dissipará.

Com isso, não se descarta picos de temperatura podendo alcançar 27 a 28°C, podendo até exceder essa marca em alguns locais.

Embora as condições climáticas indiquem que o tempo seco deve prevalecer, ainda há um risco leve de chuviscos ou garoa, já que a umidade do mar ainda tende a provocar a formação de algumas nuvens.

No entanto, na maior parte do período, as práticas externas serão favorecidas pela estabilidade climática.

O tempo na sequência da semana

À medida que a semana avança, a quinta-feira deve então apresentar uma situação meteorológica semelhante à de hoje, caracterizada pela predominância de tempo seco.

Contudo, na sexta-feira, segundo as previsões atuais, uma frente fria deverá atravessar Santa Catarina, influenciando as condições climáticas em Brusque e região a partir da tarde e trazendo chuvas mais generalizadas à noite.

É importante ressaltar que essa previsão ainda requer monitoramento, uma vez que estamos falando de uma data mais adiante, e as condições podem mudar até lá.

Monitoramento

As informações contidas neste boletim têm como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a constantes alterações à medida que novas informações são incorporadas.

Portanto, é fundamental acompanhar sempre a previsão a curto prazo.

*Com informações: Leandro Puchalki/Meteorologista

O tempo na madrugada

Nesta quarta-feira, seguimos com a cobertura das informações meteorológicas, desta vez com foco no monitoramento realizado durante a madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, destacando cada local específico em vermelho.

A apuração também revela o monitoramento registrando apenas leves chuviscos pontuais, destacados em azul, no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia.

Fotos dos leitores

Por fim, não perca a chance de se encantar com as incríveis fotos então enviadas por nossos leitores.

Cada imagem captura a magia e a essência do início da manhã desta quarta-feira, revelando como o dia começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

Deixe-se inspirar por essas belas paisagens e desfrute desse verdadeiro espetáculo visual.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

