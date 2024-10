A história do casal Müller, Janete e Evelasio, moradores do bairro Nova Brasília em Brusque, é daquelas que faz o coração pulsar mais forte e desperta o desejo de explorar novos horizontes.

Em 2022, eles decidiram transformar o sonho de liberdade em realidade, construindo, com as próprias mãos, um motorhome a partir de um Fiat Doblô.

Não havia luxos nem excessos, mas sim um desejo profundo de explorar o mundo sem as amarras dos altos custos de hospedagem e alimentação.

A ideia, que nasceu com uma pitada de coragem e muito planejamento, logo tomou forma no quintal da própria casa. O início dessa aventura, no entanto, não foi simples.

Eles enfrentaram a difícil tarefa de encontrar um veículo que coubesse em seu orçamento e que tivesse boa autonomia de combustível, o suficiente para viabilizar suas viagens de longas distâncias.

Depois de muita pesquisa e esforço, encontraram o veículo ideal, um Fiat Doblô, e o projeto batizado de ‘doblohome, a gralha aventureira’ começou a ganhar vida, peça por peça, montada artesanalmente.

Aventuras do casal

Com o veículo pronto, a jornada começou; e que jornada! Em apenas um ano e meio, o casal já percorreu impressionantes 65 mil km.

Exploraram o Sul do Brasil, aventuraram-se até São Paulo e, em duas oportunidades, cruzaram as fronteiras rumo à Argentina.

Mas foi em setembro de 2023 que o casal Müller realizou uma das viagens mais marcantes de suas vidas. Eles chegaram aos extremos da América do Sul, em Ushuaia.

Atravessaram o Uruguai e percorreram a mítica Ruta 3, desafiando os ventos gelados da Patagônia.

A viagem de volta foi pela famosa Ruta 40, totalizando 12 mil km em 28 dias inesquecíveis.

Ainda movidos pela sede de aventura, em 2024, eles se lançaram em mais uma expedição, desta vez pelo norte da Argentina.

Viajaram 6 mil km e chegaram até Salinas Grandes e Purmamarca, locais repletos de belezas naturais e encantos que só quem se aventura pelo desconhecido pode vivenciar.

Cada parada era cuidadosamente escolhida, priorizando lugares seguros, como campings e postos de gasolina, onde passavam as noites.

Suas inspirações vinham, diariamente, dos vídeos de pessoas que então compartilham o mesmo estilo de vida.

Casal que inspira jornadas

Mas Janete e Evelasio não querem apenas seguir exemplos, querem também ser inspiração.

Eles acreditam que todos devem buscar seus próprios sonhos, seja viajando ou vivendo intensamente de outra forma.

Para eles, o mais importante é não aguardar o momento ideal nem esperar até a velhice para perceber que não viveu.

A vida é agora e deve ser saboreada em cada encontro, em cada paisagem, em cada amizade que se forma pelo caminho.

Ao longo dessa jornada, o casal aventureiro não só realizou seus próprios sonhos, como também inspirou outros.

Desde que montaram a doblohome, Janete e Evelasio ajudaram dois outros casais a construir seus próprios motorhomes.

Juntos, os três veículos participaram então de uma expedição em comboio até o norte da Argentina.

Em outra aventura, formaram um comboio com quatro motorhomes, desta vez rumo ao Paraná, acompanhados de amigos de Penha, cidade do Litoral Norte catarinense.

Janete e Evelasio fazem questão de compartilhar a mensagem a seguir:

“Comece. Não importa o quão difícil pareça, mas o segredo é dar o primeiro passo”.

Nem tudo será fácil, mas o preço pago pela liberdade e escolha de seu próprio caminho é impagável”.

Eles ainda deixam a dica para aqueles que sonham com algo mais grandioso:

“Faça você mesmo, persista e viva plenamente, pois, no final, a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas nas histórias que se colecionam e nos momentos que se eternizam”.

Aventuras do casal Müller em fotos

A matéria se encerra com uma galeria de fotos que então captura algumas das emocionantes aventuras do casal Müller.

As imagens expostas a seguir traduzem, de forma visual e envolvente, toda a essência desta narrativa.

*Créditos das imagens: casal Müller >>

