Brusque lança camisa rosa em apoio à campanha de conscientização ao câncer de mama

O Brusque Futebol Clube lançou a nova camisa rosa, em apoio à campanha de conscientização ao câncer de mama. O anúncio foi feito na sexta-feira, 11. O mês de outubro é mundialmente conhecido pela luta contra a doença.

A camisa será comercializada na loja Bruscão Mania, em frente ao estádio Augusto Bauer, por R$ 199. As formas de pagamento incluem parcelamento no cartão de crédito, débito ou à vista.

“Ao adquirir a peça, o torcedor não só apoia o time, mas também a luta por essa causa que afeta milhares de mulheres no Brasil e no mundo”, divulgou o Brusque no anúncio da nova camisa.

Reestreia no Augusto Bauer

O Brusque enfrenta o Ituano nesta segunda-feira, 14, às 18h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Quadricolor reestreia no estádio Augusto Bauer após o período de reforma e ampliação.

