Pedestre morre atropelado na BR-101, em Balneário Camboriú

Um homem morreu após ser atropelado na BR-101, em Balneário Camboriú, na noite chuvosa de sexta-feira, 11. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 130, próximo ao posto da Arteris, concessionária da rodovia.

A vítima foi atingida por um veículo que transitava no sentido norte. A dinâmica do atropelamento não foi divulgada.

De acordo com a Arteris, a pista ficou interditada, com fluxo desviado pela marginal. Houve um pico de quatro quilômetros de fila. O homem morreu no local do acidente.

