Quem são os candidatos a vereador que receberam menos de 100 votos em Brusque

Das 200 candidaturas ao Legislativo de Brusque, apenas 15 foram eleitos neste domingo, 6. 38 candidatos não conseguiram fazer 100 votos e não foram eleitos e nem ficaram como suplentes. O mais votado foi Valdir Hinselmann (PL) que recebeu 1.777 votos e o vereador eleito que recebeu menos votos foi Antônio Roberto (PRD) com 857 votos.

Mas além dos 15 parlamentares que assumirão as vagas na Câmara de Vereadores a partir do próximo ano, muitos não conseguiram chegar aos 100 votos. Dos suplentes, 28 candidatos também não receberam 100 votos. Confira as listas dos vereadores menos votados nas eleições em Brusque.

Candidatos que receberam menos de 100 votos

Paladini Carteiro (PDT) – 97 votos – não eleito

Alessandro Siegel Pancho (PSDB) – 95 votos – não eleito

Ivan Fuzão Boca (PSD) – 93 votos – não eleito

Karin do Vôlei (MDB) – 92 votos – não eleito

Ariberto Montibeller (PSDB) – 86 votos – não eleito

Tangará (PSD) – 80 votos – não eleito

Alessandro Felipe (MDB) – 80 votos – não eleito

Sandra Baron (PSD) – 75 votos – não eleito

Neto Leitao (PSD) – 75 votos – não eleito

Professora Edi (PDT) – 70 votos – não eleito

Professor Xirú (PDT) – 60 votos – não eleito

Osmarino Lopes Sapeco (PSD) – 59 votos – não eleito

Mato Grosso (DC) – 58 – não eleito

Professora Vania (MDB) – 57 votos – não eleita

Olívia Melão (MDB) – 52 votos – não eleita

Carla Provesi Alves (PSDB) – 49 votos – não eleita -16

Nivaldo Carvalho (PSD) – 48 votos – não eleito

DJ Gilson Machado (DC) – 47 votos – não eleito

Ana QMAY (DC) – 45 votos – não eleita

Julie de Modesti (PSD) – 43 votos – não eleita

Alanderson Franco (Rede) – 39 votos – não eleito

Chicão do Cachorrão (MDB) – 39 votos – não eleito

Gisleine (Gisa) (MDB) – 39 votos – não eleito

Minelli Carvalho (PSDB) – 37 votos – não eleita

Silvinha Fernandes (PDT) – 32 votos – não eleita

Alice Hoepers (PDT) – 30 votos – não eleita

Glorinha (PSDB) – 28 votos – não eleita

Aline Küster (MDB) – 28 votos – não eleita

Alison André Sonza (MDB) – 25 votos – não eleito

Bebê (DC) – 24 votos – não eleito

Marina Bizarri (DC) – 21 votos – não eleita

Mirian Salgados (PDT) – 19 votos – não eleita

Coca (PSDB) – 19 votos – não eleita

Alexandre Papa Léguas (PSDB) – 19 votos – não eleito

Sonia Xavier (DC) – 18 votos – não eleita

Clayton (PDT) – 15 votos – não eleito

Geraldo Dias (PDT) – 7 votos – não eleito

Amanda Ribeiro (Rede) – 4 votos – não eleita

Suplentes com poucos votos

Bruna Ristow (PRD) – 97 votos – suplente

Enfermeira Daiana (PT) – 93 – votos – suplente

Neilor Artilheiro (PRD) – 92 votos -suplente

Patty Santos (Republicanos) – 92 votos – suplente

Deybson Queiroz (PT) – 92 votos – suplente

Luzi Bork (Novo) – 87 votos – suplente

Sol do Steffen (PP) – 86 votos – suplente

Marlucia Mari (Republicanos) – 82 votos – suplente

Mayko (PT) – 73 votos – suplente

Miranda Cabeleireiro (União) – 63 votos – suplente

Dona Eddy (PP) – 63 votos – suplente

Miah Oliveira (Podemos) – 61 votos – suplente

De do Idoso (Novo) – 54 votos – suplente

Leandro Bastos Dias (PRD) – 52 votos – suplente

Rosana Obeidi (União) – 49 votos – suplente

Valquiria Gallassini Kila (União) – 47 votos – suplente

Karlos Erick (PT) – 47 votos – suplente

Maria (PC do B) – 41 votos – suplente

Emmerson Vieira (PRD) – 38 votos – suplente

Ana Júlia (Republicanos) – 38 votos – suplente

Rose Corrêa (Podemos) – 37 votos – suplente

Maria do Povo (PP) – 32 votos – suplente

Dani da Educação (União) – 27 votos – suplente

Jucy Eckart (PRD) – 25 votos – suplente

Letícia Dognini (União) – 24 votos – suplente

Kátia Bernadete (Podemos) – 22 – suplente

Sara Bengivenga (PRD) – 21 – suplente

Angela Pantera Negra (PP) – 14 votos – suplente

