Ciclista de 74 anos é atropelado por caminhão na SC-410, em Tijucas

Um ciclista, de 74 anos, foi atropelado por um caminhão na SC-410, em Tijucas, na manhã desta terça-feira, 8. O acidente aconteceu por volta das 8h40.

Quando os bombeiros chegaram no local, ele estava deitado na vida consciente e orientado.

Ele apresentava um corte no crânio e escoriações nos braços. Ele foi imobilizado em uma maca rígida, com colar cervical, e conduzido ao hospital. O motorista do caminhão não se feriu.

