Saiba como vai funcionar o método de pagamento da 37ª Fenarreco, em Brusque

A Prefeitura de Brusque confirmou que, durante os 11 dias de Fenarreco, todas as transações comerciais serão realizadas com o Fenakarte, um cartão pré-pago. O sistema de pagamento funciona com pontos de recarga, como um cartão de débito. A festa inicia na quinta-feira, 10.

Para ativar o Fenakarte, que este ano é gerenciado pela MK Eventos, é debitado um valor caução de R$ 7. Caso você devolva o cartão até o fim do evento, receberá imediatamente a devolução no mesmo valor. A área de devolução fica próximo à entrada da festa.

Para utilizar o cartão, basta carregar o valor desejado. Assim que concluir uma compra, o valor será debitado do seu saldo. Para evitar a formação de filas, haverá cerca de 50 caixas, entre eles móveis. No dia da abertura da festa, serão 80 caixas, entre fixos e móveis, para conforto dos festeiros.

“Nosso objetivo é que as pessoas possam aproveitar a festa com tranquilidade. Por isso, em dias e horários de maior movimento, o número de caixas para recarga do cartão será maior, incluindo caixas fixos e móveis”, explica o secretário Valdir Walendowski.

Passo a passo para ativação do cartão

1 – Adquira o Fenakarte em um dos pontos de venda. No próprio caixa, por meio de pix, débito, crédito ou dinheiro em espécie, faça uma carga do valor de sua preferência;

2 – Vai de carro à festa? O estacionamento será pago com seu Fenakarte e você receberá dois tickets: de pagamento e validação.

3 – Durante a festa, todo o consumo será feito por meio do Fenakarte: alimentação, bebidas, parque de diversões e feira de artesanato. A cada transação, você recebe um ticket com o extrato.

5 – A Central de Atendimento ficará ao lado da entrada da festa. Em caso de perda, deve-se comunicar imediatamente a central para cancelamento do dispositivo.

6 – O valor não utilizado (saldo residual) será devolvido da seguinte forma:

Recarga em dinheiro: em dinheiro, no mesmo dia;

Recarga via pix: via pix, no mesmo dia;

Recarga cartão de débito: em 24h;

Recarga cartão de crédito: em 35 dias úteis.

Para resgate do valor não utilizado, porém, haverá uma taxa administrativa de R$ 6.

