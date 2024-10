Prefeito reeleito de Brusque, André Vechi define concessões de esgoto e transporte público como prioridades do mandato

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), foi reeleito ao cargo neste domingo, 6, com 43.915 votos, equivalente a 62,33%. Trata-se da maior votação da história obtida por um candidato a prefeito na cidade. Vechi vai governar até 2028. Em entrevista, ele detalhou os planos para o segundo mandato.

Entre as principais demandas, o prefeito reeleito destaca as concessões do serviço de esgoto e do transporte público, com intenção de lançar o edital em 2025. Ele detalha que o processo de concessão do primeiro serviço está encaminhado.

“Neste ano, iremos realizar audiência pública para enviar o edital para o Tribunal de Contas, que tem até três meses para avaliar. Posteriormente, publicaremos o edital para, no ano que vem, iniciar finalmente a concessão do esgoto na nossa cidade”, relata.

Quanto à concessão do transporte público, o prefeito reeleito reconhece que a implementação é complexa e que “não se resolve da noite para o dia”, conforme define. No entanto, ele reforça a intenção de publicar o edital no próximo ano.

“O processo já havia sido iniciado pela gestão que nos antecedeu. Nós aprimoramos e avançamos. Agora, vamos convocar audiência pública e discutir com a sociedade. O edital está praticamente montado. No ano que vem teremos a publicação de uma nova empresa para operar o transporte público”.

Tarifa zero no transporte público

André Vechi também comentou as principais propostas de seus adversários nas eleições. O candidato Cedenir Simon (PT), terceiro colocado na contagem de votos, propôs um sistema de tarifa zero no transporte público de Brusque. Vechi afirma que está em fase de discussão implementar este sistema aos domingos.

“A nossa expectativa é que a tarifa fique entre R$ 3 ou R$ 3,50 [após a concessão], bem mais barato do que está agora. A tarifa zero é uma promessa que não posso fazer, mas não direi que é impossível. Ao longo da transição da nova concessão, em que teremos custos reais, podemos avançar”.

O prefeito reeleito ressalta que, para que seja implementado um sistema de tarifa zero no transporte público, é necessário “muita conta”, como define, antes de assumir o compromisso. A intenção da gratuidade do transporte aos domingos seria para oportunizar atividades de lazer.

Enchentes e cheias

Enquanto candidato, o prefeito reeleito apresentou poucas propostas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas em Brusque, cidade constantemente afetada por cheias e enchentes. Entretanto, Vechi destaca duas necessidades: construção da barragem de Botuverá e levar avenida Beira Rio ao bairro Dom Joaquim e Estrada da Fazenda.

O prefeito reconhece que a primeira demanda depende do governo do estado. Ele afirma também que existem outras obras para mitigar os transtornos causados por cheias e enchentes, como macrodrenagem e limpeza de valas e ribeirões.

“Temos muitas obras estruturantes, como a Beira Rio até Dom Joaquim, que vamos finalizar. Finalizada essa obra, vamos iniciar a abertura do canal extravasor sentido Estrada da Fazenda”, garante o chefe do Executivo.

Novidades para Fenarreco

A 38ª edição da Fenarreco inicia na quinta-feira, 10, com desfile e abertura. Neste ano, uma das mudanças é a entrada gratuita em todos os dias da festa. O prefeito reeleito afirma que o cartão recarregável voltará a ser utilizado nesta edição.

No ano passado, primeira edição da festa sob gestão de André Vechi, houve problemas relacionados ao tag realizado para pagamentos. Após os transtornos, o sistema foi substituído por tickets de papel.

Vechi detalha que os tickets seguem como “plano B” neste ano, caso ocorram problemas relacionados ao cartão recarregável. Ele espera o maior público da história da festa, em razão da gratuidade da entrada. Uma preocupação é, também, a segurança.

“A grande inovação deste ano é a entrada gratuita, via lei Rouanet. Temos uma preocupação muito grande com a questão da segurança, que foi mais do que dobrada por parte da prefeitura. A Polícia Militar também dará suporte”.

Relações políticas

A coligação Para Brusque Seguir Avançando, formada por PL, PP, PRD, Podemos e Republicanos, elegeu 11 vereadores à Câmara. Sendo assim, André Vechi deve contar com uma maioria considerável de vereadores na base de apoio ao governo. Novo, União Brasil e PT ficaram com as outras quatro cadeiras.

Ele diz que tem conhecimento do trâmite legislativo e que a independência dos poderes será respeitada, apesar da maioria de vereadores eleitos favoráveis à gestão. O prefeito afirma que é necessário também uma relação harmônica entre Legislativo e Executivo e diz que vai ouvir as demandas dos parlamentares.

“Queremos discutir bons projetos para a cidade e ouvir as sugestões dos vereadores para tramitar esses projetos com tranquilidade. Se em algum momento houver divergência, vamos dialogar. Se precisar mudar o projeto, vamos mudar. Os poderes são independentes, mas harmônicos”, considera.

A Prefeitura de Brusque é a quarta maior do estado a ser governada pelo PL a partir de 2025, atrás apenas de Blumenau, Itajaí e Palhoça, cidades que elegeram Egidio Ferrari, Robison Coelho e Eduardo Freccia. O governador Jorginho Mello é presidente estadual do PL.

O partido é também a sigla que mais elegeu prefeitos em Santa Catarina. Ao todo, foram 90 eleitos. André Vechi enxerga de forma positiva a posição de Brusque entre as maiores cidades do PL no estado e prevê uma continuidade da boa relação com Jorginho Mello.

“Temos uma relação muito boa com o governador Jorginho Mello. Só em obras de reconstrução da cidade devido às enchentes, são cerca de R$ 10 milhões investidos aqui, além da obra da rodovia Antônio Heil. O governador tem sido um grande parceiro de Brusque”.

Ele afirma que, no final do ano, serão chamados 600 novos policiais militares aprovados em concurso público do governo catarinense. Desta forma, o prefeito promete uma postura de cobrança para aumento do efetivo da Polícia Militar no município.

