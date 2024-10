Quem reside em Brusque ou em qualquer cidade no Vale do Itajaí-Mirim e planeja atividades externas, seja a trabalho ou lazer, deve aproveitar o que resta de tempo seco nesta terça-feira, 8, conforme indica a previsão do tempo.

Isso porque o dia deve marcar a transição para condições mais instáveis no decorrer da semana, sob a expectativa de chuvas significativas, especialmente entre quarta-feira, 9, e sexta-feira, 11.

De acordo com as atualizações meteorológicas mais recentes, são esperados altos volumes de precipitação na soma de 72 horas, com totais que podem oscilar marcas acima de 100 mm.

Para mais detalhes sobre essa expectativa, o meteorologista Piter Scheuer compartilhou conosco um boletim informativo abrangente.

Confira as informações complementares na nota exposta logo após a foto.

Previsão para a terça-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Começamos este boletim com a previsão do tempo para esta terça-feira.

Os moradores de Brusque e região, que têm planos para atividades externas, ainda poderão contar com um período predominantemente seco, embora a cobertura de nuvens impeça aberturas prolongadas de sol.

As temperaturas devem permanecer agradáveis, oscilando entre 23 e 26 °C.

No entanto, é importante ficar atento, pois a chuva pode chegar à medida que a tarde avança para a noite.

Esse cenário já indica a ação de um sistema de baixa pressão, que trará dias de tempo instável ao Vale do Itajaí-Mirim, especialmente entre quarta e sexta-feira, assunto que abordaremos a seguir.

Previsão para a quarta-feira

Ao analisarmos as projeções para quarta-feira, vemos que o dia deverá ser marcado por um clima instável em Brusque e região, sob poucos períodos de melhorias.

Há possibilidade de chuva a qualquer momento e risco de acumulados pluviométricos expressivos.

Sequência da semana

Essa condição climática adversa deve se estender também à quinta e à sexta-feira.

Portanto, é importante manter-se em alerta, pois o acumulado de chuva em 72 horas pode facilmente ultrapassar os 100 mm, com alguns modelos mais agressivos indicando totais superiores a 200 mm.

Áreas de risco de deslizamento e regiões propensas a alagamentos devem, então, permanecer em vigilância.

Rio Itajaí-Mirim

Caso essas projeções se confirmem, recomendamos também atenção redobrada ao rio Itajaí-Mirim.

Diante dos volumes pluviométricos previstos, há o risco de seu nível sair da calha, exigindo assim, monitoramento constante.

É importante ressaltar que isso não significa chuva contínua. Haverá momentos de melhorias, com breves aberturas de sol, embora sob a predominância maior das nuvens carregadas.

Previsão sob acompanhamento

Todas essas projeções estão baseadas nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, estando sujeitos a constantes alterações.

Por isso, é essencial acompanhar a previsão a curto prazo.

Sendo assim, continuaremos acompanhando a situação e atualizaremos sempre que necessário com informações pertinentes.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Mais uma matéria que o Blog do Ciro Groh traz para você, graças ao apoio fundamental dos patrocinadores.

Confira cada um deles nos banners abaixo e clique para então descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Encerramento do retiro de jovens então emociona e lota igreja em Brusque

2. Evento em Guabiruba então celebra reencontro emocionante de ex-alunos da Escola João Boos

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria de hoje, o foco agora é o monitoramento do tempo observado durante a madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí-Mirim, realizado pela rede Groh Estações.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer (em vermelho).

Além disso, você pode conferir onde e quanto choveu até o amanhecer, levando em conta a soma pontuada entre o período de meia-noite até as primeiras horas do dia. (em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, não perca a oportunidade de apreciar as incríveis fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura, de forma única, a essência de como a terça-feira começou nos lugares mencionados nas legendas.

Deixe-se inspirar por essas belas paisagens e desfrute de momentos que revelam a beleza de cada amanhecer.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 20

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK