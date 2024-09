A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, situada no bairro Guarani, em Brusque, foi palco de um momento inesquecível na noite do último domingo de setembro.

Embora espaçoso, o templo tornou-se pequeno diante da grandeza do evento envolvendo o encerramento do 3º Retiro de Jovens Carlo Acutis.

Esse retiro espiritual transformou a vida de 134 jovens com idades entre 13 e 17 anos, que passaram dois dias imersos em oração, reflexão e crescimento espiritual em Botuverá.

O evento, tendo seu início no sábado, 28, culminou com uma emocionante missa solene às 17h30, presidida pelo padre Rodrigo Fernando Tascheck.

Essa liturgia caracterizou-se não apenas como uma celebração religiosa, mas também uma expressão à fé, à união e à força da espiritualidade que permeou cada momento daquele fim de semana abençoado.

Desde os primeiros minutos da missa, ficou evidente que o reencontro dos jovens com seus familiares seria algo além das palavras.

Os bancos da igreja, normalmente associados ao silêncio e à devoção, foram preenchidos por uma atmosfera vibrante e repleta de emoção.

Pais e amigos próximos aguardavam ansiosos para reencontrar os jovens.

Dois dias em retiro

Ao longo de dois dias, os adolescentes vivenciaram intensas experiências de fé sob a inspiração do beato Carlo Acutis, um jovem que, quando em vida, transmitia a mensagem da Eucaristia como a “autoestrada para o céu”.

E foi justamente este o tema do retiro deste ano, ecoando os valores que Acutis, em processo de canonização pela Igreja Católica, carregava em seu coração.

Enquanto a celebração seguia seu curso, cada momento parecia preparado para tocar as almas dos presentes.

O altar, rodeado de jovens que ainda traziam nos olhos o brilho das experiências que viveram, era o cenário de uma fé contagiante.

Testemunhos calorosos, reforçavam a importância daquela vivência. Cada palavra dita por eles foi recebida com lágrimas e aplausos.

Emoção à flor da pele

Entretanto, foi ao final da missa, quando os jovens finalmente se reuniram com suas famílias, que a atmosfera da igreja foi tomada por algo verdadeiramente sublime.

Abraços longos e apertados, rostos molhados por lágrimas de alegria, e sorrisos que não podiam ser contidos se misturavam em um cenário de profunda espiritualidade e reconexão.

Equipe de apoio

Além disso, todo o retiro contou com o suporte fundamental de 175 adultos que, com dedicação incansável, serviram nos bastidores para garantir que tudo ocorresse da forma mais perfeita possível.

Esses voluntários, que não mediram esforços para tornar o evento inesquecível, desempenharam suas funções com amor e zelo.

Cada um colaborou para que cada detalhe, desde a organização dos espaços até as refeições, estivesse em completa harmonia.

Tradição de fé em Brusque e região

O Retiro de Jovens Carlo Acutis, que então ocorre anualmente, é mais do que um evento espiritual; é uma jornada de descoberta interior.

E neste ano, com o tema inspirado em uma das frases célebres do beato, os jovens puderam refletir sobre a Eucaristia como a ponte para uma vida plena e em comunhão com Deus.

A cada edição, uma nova frase de Carlo Acutis guia o retiro, mas a essência permanece a mesma, ou seja, proporcionar aos jovens uma experiência transformadora, que os conecte mais profundamente à fé e à espiritualidade.

Brusque celebra a fé

Encerrando o dia com chave de ouro, a missa solene no Sagrado Coração de Jesus foi, sem dúvida, o ponto alto de uma jornada de fé que deixou marcas permanentes na vida de cada participante.

Com corações renovados e almas elevadas, os jovens voltaram para suas famílias, mas a verdadeira jornada, a de viver os ensinamentos aprendidos, apenas começava.

Assim, o Retiro de Jovens Carlo Acutis reafirma, ano após ano, que a espiritualidade é o caminho mais certeiro para a plenitude, e que a Eucaristia, como dizia o beato, é verdadeiramente a autoestrada para o céu.

