Alex Cunhago, empresário e piloto aerodesportivo de Brusque, concluiu uma das maiores aventuras de sua vida no dia 21 de setembro, quando realizou uma expedição de 14 dias de ida e volta a Fernando de Noronha, arquipélago pertencente ao estado de Pernambuco.

Chegar a esse distante conjunto de ilhas não foi fácil, mas para Alex, a jornada representou a realização de um sonho. Mais de um ano de planejamento minucioso e preparações rigorosas foram necessários até que tudo se tornasse realidade. Rumo a Fernando de Noronha

A jornada começou no Aeródromo Fazenda Aero Amil, em Brusque, de onde Alex decolou com seu Seamax M22, um ultraleve anfíbio que se tornaria seu parceiro fiel nessa aventura.

O plano foi seguir o litoral brasileiro até Natal, no Rio Grande do Norte.

Na capital potiguar, o piloto brusquense realizou os últimos ajustes antes de enfrentar o trecho mais desafiador, que seria a travessia de duas horas e meia sobre o vasto Oceano Atlântico, rumo a Fernando de Noronha.

Apesar de todos os preparativos e o grande número de horas de voo acumuladas, o desafio era imenso.

No trecho entre Natal e Fernando de Noronha, Alex sentiu o peso do desconhecido, algo que descreveu como “um certo receio natural” ao deixar a segurança do continente e adentrar a imensidão azul do oceano.

No entanto, à medida que o voo avançava, ele foi recordando dos meses de planejamento, da cuidadosa checagem de rotas, do monitoramento do clima e das medidas de segurança que garantiriam uma travessia segura.

E assim, o receio deu lugar à admiração, enquanto contemplava a vastidão ao seu redor.

Chegada a Fernando de Noronha

Ao chegar ao arquipélago, Alex foi recompensado com as paisagens de tirar o fôlego que o lugar oferece.

O isolamento das ilhas e a beleza exuberante de suas praias proporcionaram dois dias de descanso, encontros com amigos e momentos de contemplação, que tornaram a experiência ainda mais memorável.

O retorno

No entanto, a aventura não se encerrou ali; após desfrutar das belezas de Fernando de Noronha, o retorno ao continente e a viagem de volta a Brusque também se tornaram momentos emocionantes dessa jornada.

No total, Alex então percorreu mais de 6.600 km, voou mais de 50 horas e enfrentou condições climáticas adversas, como ventos fortes e baixa visibilidade.

Mais conquistas à vista

Essa experiência foi um marco na carreira de Alex como piloto, sendo uma conquista registrada em fotos e vídeos no Instagram (@alexcunhago), onde ele compartilhou cada momento da aventura com seus seguidores.

Contudo, para Alex, essa é apenas uma etapa de muitas que ainda estão por vir.

Com novos desafios em mente, ele já planeja expedições para lugares tão distantes quanto a Patagônia, o Caribe e, quem sabe, até uma volta ao mundo.

“Os desafios serão bem maiores, com certeza, mas vou me preparar para executar isto num futuro próximo,” diz Alex com o olhar de quem já está vislumbrando o horizonte.

Essa viagem até Fernando de Noronha foi mais do que uma travessia épica pelo céu e pelo mar.

Foi a realização de um sonho, uma prova de que, com determinação e preparação, qualquer desafio pode então ser superado.

Para Alex Cunhago, o céu não é o limite, é apenas o começo.

Voo a Fernando de Noronha em fotos

Vamos concluir esta pauta de maneira memorável, apresentando, de forma objetiva, algumas fotos que capturam a aventura de Alex.

Desde sua decolagem em Brusque até a chegada em Fernando de Noronha; confira as imagens a seguir, todas cedidas pelo piloto brusquense.

