A partir do próximo dia 7 de setembro, Alex Cunhago, morador de Brusque e piloto de aeronaves aerodesportivas, iniciará uma jornada que promete ser a maior aventura de sua vida a bordo de seu Seamax M22.

O objetivo é sobrevoar 3.300 km até Fernando de Noronha, desafiando-se a enfrentar uma travessia épica que se estende pelo litoral brasileiro até o remoto arquipélago.

O plano é decolar do Aeródromo Fazenda Aero Amil, em Brusque, e seguir rumo à região Nordeste, acompanhando o litoral brasileiro até Natal, no Rio Grande do Norte, onde fará os planos finais para a travessia até Fernando de Noronha.

Trecho mais desafiador

Na capital potiguar, Alex fará, portanto, os últimos preparativos antes de enfrentar o trecho mais desafiador da viagem, que é a travessia de duas horas e meia sobre o oceano Atlântico até Fernando de Noronha.

Além dos desafios naturais do percurso, o piloto brusquense também terá que lidar com o abastecimento de seu avião.

Em Fernando de Noronha, não há disponibilidade de Avgas, a gasolina utilizada para aviação, o que o obriga a levar galões de combustível a bordo para garantir um retorno seguro a Natal.

Aventura prestes a decolar

Aos 37 anos, Alex, empresário na área de tecnologia e aviador desde 2020, vem planejando minuciosamente esse percurso aéreo há mais de um ano, transformando um sonho em uma realidade prestes a decolar.

Acumulando mais de 600 horas de voo, das quais 480 foram no Seamax M22, ele está pronto para enfrentar os desafios dessa jornada, que requer não apenas habilidade, mas também um planejamento impecável.

O despertar da aventura

Tudo, então, começou com uma simples conversa entre amigos aviadores, que aos poucos foi se transformando em um projeto audacioso.

Cada detalhe da jornada foi cuidadosamente calculado, desde a definição das rotas até as paradas para abastecimento e pernoite.

A análise das condições meteorológicas, a preparação dos equipamentos de emergência e sobrevivência e o gerenciamento preciso do peso a bordo são apenas algumas das etapas que Alex precisou considerar, tornando assim essa aventura possível.

Condições climáticas

No entanto, toda essa programação depende dos fatores meteorológicos esperados para o dia 7 de setembro.

Caso as condições climáticas não sejam satisfatórias, Alex já está preparado para transferir a decolagem a uma data que ofereça um padrão meteorológico mais favorável.

Aventura nas redes sociais

Enquanto se prepara para essa experiência singular, Alex compartilha cada passo de seus preparativos em seu Instagram, @alexcunhago. Lá, ele planeja publicar fotos e vídeos de toda a jornada.

A expectativa é grande, mas a confiança no trabalho realizado até aqui é ainda maior. Alex está prestes a decolar rumo ao desconhecido, com a certeza de que essa será uma aventura que ficará para a história.

