VÍDEO – Câmera flagra homem invadindo sindicato em Canelinha

Um homem foi flagrado invadindo a sub-sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque (Sintricomb), localizada em Canelinha. O fato foi registrado durante a madrugada de segunda-feira, 26.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o homem usando um pedaço de madeira para abrir uma das janelas do local. O suspeito fica por pouco tempo no sindicato por conta dos alarmes do espaço.

Após o ato, ele deixa o local. Nenhum material foi furtado.

Confira momento da ação:

