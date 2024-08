Brusque cai oito posições e fica em 90º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios

O município de Brusque caiu 8 posições e agora ocupa o 90º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios de 2024. A posição é ocupada em comparação com as 411 cidades brasileiras avaliadas, tratando-se dos municípios mais populosos do país, com mais de 80 mil habitantes. No ano passado, o município já havia caído 19 posições. No entanto, na média, o município ainda está entre os melhores avaliados.

Ao analisar os dados por categoria, a pesquisa revela que o município apresentou um avanço na área de economia, subindo 48 posições e ocupando atualmente o 83º lugar.

Por outro lado, na categoria “Instituições”, que abrange aspectos como o funcionamento da máquina pública e a sustentabilidade fiscal, o município sofreu uma queda de 28 posições, situando-se agora na 119ª colocação.

No quesito “Sociedade”, que inclui temas como segurança, qualidade da saúde, educação, saneamento e meio ambiente, o município ocupa a 120ª posição, registrando uma queda significativa de 46 posições.

Na classificação geral da região Sul do Brasil, Brusque está na 30ª posição. Entre as 10 primeiras posições, cinco são ocupadas por municípios catarinenses: Florianópolis (1º), Jaraguá do Sul (5º), Balneário Camboriú (6º), Criciúma (7º) e Blumenau (8º).

O ranking

O Ranking de Competitividade dos Municípios é uma ferramenta que visa apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão das cidades. Por meio da metodologia SEALL, o Ranking dos Estados ganhou uma expansão, com a incorporação de métricas de sustentabilidade.

A quinta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios analisa o total de 411 municípios brasileiros (7,45% do universo de municípios), representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes de acordo com a estimativa do IBGE para o ano de 2021. Em conjunto, os 411 municípios em análise correspondem a 59,96% da população brasileira (127,91 milhões de habitantes).

Como resultado, a quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios é composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões: instituições, sociedade e economia.

A metodologia do ranking foi elaborada a partir de amplo estudo de benchmark internacional e de literatura acadêmica especializada sobre o assunto.

