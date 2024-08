Bombeiros detalham ocorrência de incêndio em vegetação em Brusque

Um incêndio atingiu uma área de vegetação de reflorestamento de eucalipto no Dom Joaquim, em Brusque, no fim da tarde de segunda-feira, 26. Moradores registraram as chamas, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta de 18h.

O incêndio aconteceu na altura da rua Germano Hort. As chamas atingiram 2 mil m² de um total de 10 mil m² da área de reflorestamento.

Os bombeiros trabalharam no combate ao incêndio por volta de duas horas. A Polícia Militar também compareceu ao local. Apesar da proximidade com residências, nenhuma casa foi atingida.

Leia também:

1. Pontilhão do bairro Cedro Alto que havia sido danificado por caminhão é restaurado

2. Maioria dos candidatos a prefeito de Brusque propõe transformar PA do Santa Terezinha em UPA; veja propostas da saúde

3. Wellissol aceita proposta do exterior e deixa o Brusque

4. Brusque amanhece com 2ºC e Vale do Itajaí-Mirim enfrenta geada e frio abaixo de zero

5. Motorista com CNH vencida perde controle e capota carro na Antônio Heil

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: