Pontilhão do bairro Cedro Alto que havia sido danificado por caminhão é restaurado

O pontilhão da rua José Dadam, no bairro Cedro Alto, que havia sido danificado na última sexta-feira, 23, por conta da passagem de um caminhão com excesso de peso, já foi restaurado. A manutenção foi feita pela Secretaria de Obras de Brusque durante o período da manhã de sábado, 24.

Para efetuar o conserto da travessia, foram necessários usar seis vigas de oito metros, 50 pranchas de quatro metros, 12 quilos de pregos de 25×72, um caminhão de bica para aterro das cabeceiras da ponte, um caminhão Munck e uma retroescavadeira.

Todo o serviço foi realizado por uma equipe composta por sete servidores, que levaram um dia inteiro para concluir o reparo do pontilhão. “Fomos alertados do problema, estivemos no local em poucos minutos, mas não havia tempo hábil para fazer o reparo no mesmo dia, que já iria escurecer. Mas chegamos cedo no sábado e fizemos todo o trabalho”, explicou o Secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

Pelos cálculos da Secretaria de Obras, os custos de materiais e horas de trabalho da equipe e seus equipamentos ficaram em aproximadamente R$ 10 mil.

“Este foi mais um caso do tráfego imprudente de caminhões de grande porte no município. No final de maio, um caminhão tombou na descida da rua Gustavo Halfpap, no Centro II, destruindo o muro de uma casa. Havia diversas placas sinalizando que este tipo de veículo não poderia trafegar nesta rua, mas que foram ignoradas, causando o acidente”, consta na nota da prefeitura.

“É preciso que os condutores tenham mais atenção às sinalizações e consciência das consequências do seu mau comportamento no trânsito. A gente pede sempre a colaboração dos motoristas. Esta ponte estava em boas condições, mas cedeu apenas por conta da passagem de uma Julieta de toras muito acima do peso permitido”, disse o secretário de Obras, Ivan Bruns.

E completou mencionando que “o valor de R$ 10 mil pode parecer pouco, mas era uma despesa totalmente desnecessária e que só ocorreu por conta da imprudência do condutor. Este valor poderia ser alocado para outros serviços que o município tanto necessita”.

