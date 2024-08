Brusque firma parceria e se torna irmã de cidade polonesa; entenda

Foi assinado na manhã desta segunda-feira, 26, no gabinete do prefeito de Brusque, a Carta de Intenções entre Brusque e Gmina Popielów, cidade polonesa, que torna as cidades irmãs.

Estiveram no gabinete representantes da Prefeitura de Brusque, representantes do Museu Casa de Brusque, o presidente da Fundação José Walendowsky, Luiz Antônio Loyola Walendowsky, e demais instituições do município, assim como a prefeita de Gmina Popielów, Sybilla Stelmach; o vice-prefeito Artur Kanzy-Budzicz; a presidenta do Conselho Comunal de Gmina Popielów, Joanna Widacha-Cichón; e o ex-cônsul da República da Polônia em Curitiba, Marek Makowski.

​A minuta da Carta de Intenções foi elaborada pelos servidores da Prefeitura de Brusque Rodrigo Fischer Silveira de Souza e Camila da Silva, que integram a equipe brusquense que está à frente da gestão da parceria com a Alemanha.

A cultura do país europeu é celebrada em Brusque há anos. Em agosto de 1869, o município catarinense recebeu o primeiro grupo organizado de imigrantes poloneses no país, o que faz da região o “Berço da Imigração Polonesa no Brasil”.

No evento, a prefeita de Gmina Popielow, diz que se sente orgulhosa com a assinatura da carta. “Será um marco de aproximação dos municípios no futuro. Estamos impressionados com a cidade, que é muito linda. Este é um momento histórico que garantirá, não só um resgate da história mas também o futuro. Garantirá uma cooperação que trará benefícios para os dois municípios”.

Durante a cerimônia, autoridades de ambas as cidades trocaram presentes oficiais e o presidente da Fundação José Walendowsky, Luiz Antônio Loyola Walendowsky, entregou à prefeita Gmina Popielow o projeto da Praça Imigrantes da Polônia. O Museu Casa de Brusque fez a entrega de um pedido de intercâmbio de conhecimento entre entidades afins.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Brusque, Valdir Walendosky, destacou os principais objetivos da parceria e também falou sobre a presença da cultura polonesa, assim como a de outros colonizadores na cidade. “As culturas alemã, italiana e polonesa construíram nossa cidade e contribuíram para que hoje nós sejamos uma das dez maiores economias do estado. Para celebrar e perpetuar nossas origens, em breve, teremos, por meio da Fundação Cultural o ensino dos três idiomas”, anunciou o secretário.

​Os objetivos principais da parceria entre Brusque e Gmina Popielów, incluem:



• Promoção do património histórico e de intercâmbios culturais e educacionais, visando à troca de experiências e o enriquecimento mútuo de nossas comunidades;

• Cooperação para a promoção do turismo, explorando as potencialidades turísticas de ambos municípios e criando oportunidades para o incremento do fluxo de visitantes implementando projetos promocionais conjuntos;

• Estabelecimento de parcerias comerciais e industriais, incentivando o desenvolvimento econômico sustentável e o compartilhamento de boas práticas;

• Incentivo aos empresários à cooperação tecnológica e à inovação promovendo a troca de conhecimentos nas áreas do desenvolvimento tecnológico;

• Colaboração em iniciativas voltadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável, compartilhando experiências e práticas bem-sucedidas.

