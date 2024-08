Entre os dias 23 e 25 de agosto, Botuverá recebeu o 17º Acampamento de Casais, que reuniu 58 pares participantes e contou com o apoio de 90 casais voluntários.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

O retiro espiritual, realizado no Sítio Padroeira Santa Terezinha do Menino Jesus, no bairro Lageado, foi marcado por profundas demonstrações de fé e emoção, culminando em uma celebração grandiosa, que envolveu toda a comunidade.

A conclusão do acampamento foi marcada com uma missa solene no domingo, 25, presidida pelo padre Jaime Ludwig, da Paróquia São José de Botuverá, tendo o auxílio do padre Fabiano Derenievicz e do diácono Jose Gabriel de Oliveira Guarnieri.

Devido ao grande número de participantes, a cerimônia, pois, precisou ser realocada para o salão de festas da paróquia, que foi preparado para acomodar todos os presentes.

Emoção em Botuverá

A missa foi um momento de grande comoção, com discursos tocantes que narraram as experiências vividas durante o retiro, e lágrimas de alegria e gratidão que refletiram a intensidade do evento.

Além dos sacerdotes que presidiram a cerimônia, os padres Murilo e Matheus acompanharam toda a missão, oferecendo apoio espiritual e orientação ao longo do acampamento, contribuindo para o sucesso e a profundidade do encontro.

Casais de Botuverá e região

O acampamento contou com a participação não só de casais de Botuverá, mas também de de Brusque, Guabiruba e outras localidades do Vale do Itajaí.

Essa ampla presença, então, reforçou o espírito de comunidade e colaboração, evidenciado pelo trabalho incansável dos voluntários, que, com dedicação, garantiram o êxito do evento.

Esse acontecimento foi um reflexo do esforço conjunto e da devoção que marcaram cada momento do acampamento.

A entrega dos colaboradores e a participação ativa da comunidade foram essenciais para o sucesso desta edição.

O 17º Acampamento de Casais reforçou a celebração e o compromisso com os valores que unem a comunidade de Botuverá e região.

Eventos como este destacam a força da fé e da solidariedade, mostrando que, com união e amor, grandes realizações são possíveis.

Botuverá em fotos

Encerramos esta pauta com uma galeria de fotos que captura de forma objetiva, os momentos marcantes da missa de encerramento do 17º Acampamento de Casais em Botuverá.

Convidamos você, nosso estimado leitor, a conferir essa seleção de imagens, então, cuidadosamente escolhidas.

*Autoria das imagens: Ciro Groh/O Município >>

