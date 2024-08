Nesta sexta-feira, 23, Brusque vivencia uma transição climática notável, marcada pela chegada de uma frente fria, que promete alterar drasticamente o cenário meteorológico da cidade.

Após dias consecutivos de tempo seco e relativo aquecimento por parte dos termômetros, a previsão, agora, anuncia uma mudança significativa, diante do retorno das chuvas e a entrada de um frio intenso.

Portanto, esta sexta-feira está mostrando uma abrupta passagem entre o relativo calor dos últimos dias, para o clima de inverno que se aproxima.

Brusque sob a mudança climática

Embora o sol ainda tenha aparecido brevemente pela manhã, o cenário rapidamente se transformou em um fundo cinza contínuo a partir do início da tarde desta sexta-feira em Brusque.

As fotos registradas mostram a chegada da frente fria, com nuvens carregadas e a chuva começando a se estabelecer no município, sinalizando a iminente mudança climática.

Frio intenso à vista

A chegada dessa frente fria promete trazer um fim de semana gelado, não apenas para Brusque, mas também para todas as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o frio deve se prolongar na região.

Inicialmente, no sábado, 24, Puchalski antecipa um padrão úmido, com a sensação térmica ficando bastante baixa devido às temperaturas, que não devem ultrapassar 15 a 16°C no decorrer do dia.

No domingo, o tempo deve começar a melhorar gradativamente sob o retorno do sol. No entanto, o meteorologista alerta que o amanhecer será bastante gelado, com temperaturas em Brusque caindo abaixo dos 7°C.

Brusque sob tons de cinza

À medida que esta sexta-feira avança, Brusque se vê imersa em tons de cinza, simbolizando a mudança e a nova fase climática que está prestes a começar.

O retorno das chuvas e o frio intenso que se aproxima são evidências claras da transição que está ocorrendo, preparando o município e região para um fim de semana marcado por condições invernais severas.

