No coração do bairro Aymoré, em Guabiruba, reside Miro Boos, que, com dedicação e zelo, transformou seu simples hobby em uma surpreendente fonte de alegria e realização.

Desde 2019, quando começou a enfrentar problemas de saúde, Miro decidiu, então, investir seu tempo e energia na criação de galinhas.

Hoje, seu galinheiro abriga mais de 350 aves, sendo 90% delas poedeiras e aproximadamente 10% destinadas ao corte.

Higiene e produção de ovos

O que começou como uma simples distração evoluiu para uma atividade admirável, destacando-se não só pelo número impressionante de galinhas, mas principalmente pelo cuidado e dedicação que ele dispensa a elas.

Diariamente, Miro recolhe em torno de 100 ovos, uma rotina que realiza com zelo. Para ele, a limpeza e a higiene de todo o aviário são primordiais.

Com serragem espalhada cuidadosamente pelo chão, o espaço é mantido sempre arejado e livre de detritos, o que impede o acúmulo de fezes e qualquer odor desagradável.

Ele até brinca que, tamanha é a limpeza, uma pessoa poderia pernoitar no galinheiro e dormir por lá tranquilamente.

Ajuda do netinho

Mas o carinho de Miro não se limita à manutenção do espaço. Sempre que possível, ele permite que seu netinho, que adora participar, recolha os ovos, transformando essa atividade em um momento especial entre avô e neto.

Esse vínculo familiar demonstra como o hobby vai além da criação de galinhas. Ele se torna uma chance de fortalecer laços e criar memórias duradouras.

O galinheiro exemplar de Guabiruba

O galinheiro de Miro, com seu padrão exemplar de limpeza e cuidado, tem conquistado a admiração dos vizinhos no bairro Aymoré.

Em um mundo onde questões de convivência podem facilmente gerar conflitos, Miro se orgulha de poder dizer que jamais recebeu uma única reclamação de mau cheiro ou de qualquer outra perturbação.

Isso é um testemunho de sua dedicação em manter um ambiente agradável não só para suas galinhas, mas também para a comunidade ao seu redor.

A história de Miro Boos é um exemplo inspirador de como um simples hobby pode se transformar em uma verdadeira paixão, trazendo benefícios não apenas para ele, mas também para aqueles que o cercam.

Em meio aos desafios da vida, Miro encontrou uma maneira de se conectar com a natureza, cuidar dos seus animais e, acima de tudo, compartilhar momentos preciosos com sua família.

Tudo isso sem deixar de lado o respeito e a harmonia com seus vizinhos.

Encerramos a pauta com uma galeria de fotos que ilustra de forma objetiva este hobby, que se tornou a paixão de Miro.

Veja a seguir as imagens de seu curral, que abriga quase 400 galinhas.

