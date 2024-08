A semana em Brusque começou de forma surpreendente, com temperaturas quebrando a barreira dos 30°C em pleno mês de agosto, no auge do inverno.

O dia iniciou sob forte nevoeiro, mas diante do sol logo aparecendo, predominando durante o dia sobre o município e região.

A maior temperatura da cidade, registrada nesta segunda-feira, 19, atingiu 32,8°C por volta das 15h, no bairro Rio Branco.

Além deste aquecimento atípico, o dia também foi marcado por um belo pôr do sol, que encantou os moradores locais e foi motivo de muitos cliques ao cair da tarde.

Os números do calor no inverno

A tabela abaixo, elaborada junto à rede Groh Estações, apresenta as temperaturas máximas registradas nesta segunda-feira, tanto em Brusque quanto em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados revelam que o calor atípico se estendeu além de Brusque, afetando toda a região.

Um destaque especial recai sobre a fria comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, que, apesar de sua altitude superior a 800 metros, conseguiu superar a marca dos 30°C.

Confira a relação completa desta apuração a seguir.

Clima de inverno à vista

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a semana em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim sinaliza seguir com pouca ou quase nenhuma chuva até a próxima quinta-feira, 22.

A exceção pode ocorrer na terça e quarta-feira, 21, quando há a possibilidade de chuvisco ou garoa localizada, devido à umidade vinda do mar.

As temperaturas da tarde devem se manter acima dos 25°C, embora não se esperem máximas de 30°C, explica Puchalski.

No entanto, a partir de sexta-feira, 23, uma frente fria deve provocar uma mudança abrupta nas condições climáticas.

Isso trará de volta chuvas mais intensas e, na sua retaguarda, o retorno do clima de inverno para a região de Brusque, conforme aponta o meteorologista.

Causas do entardecer enfumaçado

Questionado sobre as causas do entardecer enfumaçado em Brusque nesta segunda-feira, Leandro explica que o fenômeno está diretamente relacionado às queimadas no Pantanal, em Mato Grosso.

A fumaça está sendo trazida pelos ventos para o Sul do Brasil. Esse efeito, inclusive, é intensificado pelo tempo seco observado do Centro-Oeste ao Sul, complementa.

Inverno inusitado em fotos

Destacamos as belas imagens que ilustram o céu enfumaçado presente no município.

