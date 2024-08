Brusque registrou nesta quarta-feira, 14, seu segundo amanhecer consecutivo sob temperaturas na marca de 1°C, especialmente nas áreas mais afastadas da área urbana.

*Veja a galeria de fotos no fim desta edição

Este cenário invernal faz parte de uma onda de frio, que então atingiu a região, com a chegada de uma frente fria no último fim de semana.

A quarta-feira começou gelada e, apesar da presença do sol, continuou impondo o uso de casacos aos moradores locais, diante de picos pouco ultrapassando a marca de 20°C à tarde.

Mais adiante nesta edição, você poderá conferir uma deslumbrante galeria de imagens que capturam este lindo dia ensolarado, com o céu azul iluminando Brusque.

Brusque vai do frio ao calor

No entanto, este rigoroso frio está com os dias contados. Isso porque as temperaturas começarão a subir no Vale do Itajaí, a partir de sexta-feira, 16, conforme antecipa o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

O próximo fim de semana, inclusive, pode registrar máximas oscilando de 27°C a 30°C.

Segundo Coutinho, o tempo seco deve então continuar predominando na região até, pelo menos, o dia 21 de agosto, coincidindo com a quarta-feira.

Nesse dia, as temperaturas podem alcançar até 33°C antes da chegada de uma outra frente fria, que trará chuva para a segunda metade da próxima semana, acompanhada de uma nova queda nas temperaturas, conclui o especialista da Climaterra.

Brusque em fotos

Vamos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando uma impressionante galeria de imagens que retrata de maneira vívida, o frio desta quarta-feira.

As fotos capturam o amanhecer gelado e o uso contínuo de casacos pelos moradores de Brusque ao longo do dia.

Com imagens feitas de forma espontânea, mostramos como as pessoas se mantiveram bem agasalhadas e o cenário do município ao longo do dia; confira a seguir.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

