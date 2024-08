Nesta edição, destacamos Cláudia Rieg Baron, uma dedicada professora e artista residente no bairro São Pedro, em Guabiruba. Além de seu papel como educadora, Cláudia é uma talentosa pintora que transforma cenários locais em impressionantes obras de arte.

Com 26 anos de experiência no ensino de artes, ela então descobriu sua paixão pelo desenho aos 14 anos, influenciada por seu pai, o carpinteiro Francisco Rieg, que projetava casas e inspirou sua jornada artística.

Pai como exemplo de artista

O desejo de aprimorar suas habilidades levou-a a buscar formação adicional, iniciando com aulas particulares da artista Ivone Dietrich e, mais tarde, na Universidade Regional de Blumenau (Furb), onde se formou como professora de educação artística.

“Observar meu pai desenhar para seus clientes despertou em mim o desejo de aprender a pintar. Na oitava série, comecei a trabalhar com pinturas em tela, e, na Furb, desenvolvi habilidades que agora compartilho com meus alunos”, revela Cláudia.

Trabalhos com argila

Além de sua carreira como professora, Cláudia se dedica também ao trabalho com argila e madeira. Seu espaço dedicado à arte, em casa, exibe uma variedade de esculturas e desenhos, fruto de sua paixão e dedicação.

“Antes de iniciar qualquer projeto artístico, visualizo a peça em minha mente. Esse processo é fundamental para então adicionar os detalhes e alcançar o resultado desejado”, explica.

“Ensinar e criar são minhas paixões. Ver o conhecimento sendo absorvido pelos alunos e o entusiasmo em seus rostos é a verdadeira recompensa, trazendo-me um sentimento de realização.”

Vídeo

Assista a seguir, a entrevista completa com Claudia no vídeo exposto.

E logo após aos anúncios, explore a galeria de fotos que ilustra o talento desta professora e artista, que combina sua paixão pela pintura com seu trabalho educativo.

Fotos após anúncios

Trabalhos de uma artista

Para encerrar esta pauta, apresentamos uma galeria de fotos que ilustra de maneira objetiva, o talento da artista e professora Claudia.

As imagens capturam a paixão e a habilidade dela nas telas de pintura, revelando como seu talento se estende então além da sala de aula; confira a seguir.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

