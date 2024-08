Empresária de Brusque preside reunião entre Comitê das Águas da Facisc e secretário do Meio Ambiente de SC

A presidente interina da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc e vice-presidente da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Rita Cassia Conti, comandou durante esta semana mais uma reunião estadual do Comitê das Águas.

O grupo formado no ano passado dentro da Facisc, visa discutir políticas públicas de prevenção contra desastres climáticos em todo o estado.

No encontro, realizado em Florianópolis, o Comitê recebeu o secretário de Estado de Meio Ambiente e Economia Verde, Guilherme Dallacosta, e todo seu corpo técnico.

Destaques

Rita destaca que a reunião foi bastante representativa, incluindo as principais lideranças do Vale e do Alto Vale do Itajaí, que sofrem constantemente com os eventos climáticos no estado. De Brusque, participou o engenheiro agrônomo especialista em Recursos Hídricos, Carlos Rockenbach, representando a ACIBr.

“A ideia fundamental desta reunião foi nos aproximar desta nova secretaria que o governador Jorginho Mello criou e entender qual o poder desta pasta”.

Rita, que também é presidente do Comitê das Águas, ressalta que o assunto das barragens também esteve em pauta durante a reunião, tanto a necessidade de construção de novas barragens, como a de Botuverá, bem como a manutenção das já existentes no estado.

“Questionamos sobre como a secretaria pode nos auxiliar, principalmente em questões técnicas do meio ambiente de forma mais profissional e empresarial. A nossa preocupação é que essa pasta não seja mais um obstáculo para construir uma política de prevenção em relação às cheias”, enfatizou.

A presidente interina da FACISC lembra que o Comitê das Águas tem a missão de ser ponte com as secretarias de estado e, principalmente, cobrar efetivamente o governo sobre os cronogramas já apresentados em relação à construção das barragens e, principalmente, a manutenção dessas estruturas.

