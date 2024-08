Polícia Civil de Brusque e Guabiruba recebe R$ 62 mil de convênio com o Poder Judiciário

A Polícia Civil de Brusque e Guabiruba firmou um convênio com o Poder Judiciário e recebeu R$ 62.956,71, para a aquisição de equipamentos de informática e operacionais. O acordo foi realizado na sala do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Brusque na manhã desta sexta-feira, 9.

Os equipamentos servirão para melhorar o atendimento ao público e aumentar a eficiência nas investigações criminais da Divisão de Investigação Criminal e das Delegacias de Polícia das duas cidades.

O valor é resultado de procedimentos policiais e posteriores processos criminais que tiveram aplicação aos réus de pena pecuniária, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal ou transação penal, nos casos de crimes menos graves, que a lei permite a substituição da prisão por uma dessas medidas alternativas.

Na mesma ocasião outras entidades de segurança pública, saúde, assistenciais e de educação também foram beneficiadas com valores que serão revertidos para toda a sociedade da região.

Leia também:

1. Dupla é presa após realizar roubos em série durante a noite em Brusque e Guabiruba

2. Campeonato de gaiola e inauguração do Augusto Bauer: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Prefeitura de Brusque abre processo para apurar irregularidades de empresas beneficiadas pela lei de incentivos fiscais

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Mega-Sena 2759: veja números sorteados nesta quinta-feira



Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: