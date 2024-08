Motociclista fica ferida após colisão contra carro no Rio Branco, em Brusque

Na manhã desta sexta-feira, 9, por volta das 08h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente de trânsito na rua Guilherme Alberto Frederico Hoeffelmann, no Rio Branco, em Brusque. O incidente, que feriu uma mulher, envolveu um carro Honda WR-V com placa Mercosul e uma motocicleta Honda Biz com placa de Brusque.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a condutora da motocicleta, uma mulher adulta, que estava sentada, consciente e orientada, sem o capacete e sem se lembrar de quem o havia retirado.

A vítima apresentava sinais vitais estáveis, com saturação de oxigênio a 98%, frequência cardíaca de 96 batimentos por minuto e pressão arterial de 130×90 mmHg. Durante a avaliação, a motociclista relatou sentir dor na perna esquerda e na região lombar.

A equipe de socorro procedeu à imobilização da vítima, seguindo o protocolo de atendimento de emergência, e a conduziu ao Hospital de Azambuja para uma avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Militar também foi acionada para comparecer ao local do acidente e auxiliar nas investigações. O trânsito na área foi brevemente afetado devido à ocorrência, mas já foi normalizado.

Leia também:

1. Dupla é presa após realizar roubos em série durante a noite em Brusque e Guabiruba

2. Campeonato de gaiola e inauguração do Augusto Bauer: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Prefeitura de Brusque abre processo para apurar irregularidades de empresas beneficiadas pela lei de incentivos fiscais

4. Câmara de Vereadores entrega oito títulos de cidadão honorário de Brusque

5. Mega-Sena 2759: veja números sorteados nesta quinta-feira

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: