Campeonato de gaiola e inauguração do Augusto Bauer: confira oito coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Feira Livre Villa Schlösser

Neste sábado, dia 10, acontecerá mais uma edição da Feira Livre na Villa Schlösser, em Brusque, das 9h às 17h. O evento, que leva o nome do local que o acolhe, oferece uma variedade de artesanatos, produtos coloniais e regionais.

2. Sábado Fácil de Dia dos Pais

No sábado, 10, ocorrerá em Guabiruba uma edição especial do Sábado Fácil em comemoração ao Dia dos Pais. Organizado pela CDL Guabiruba, o evento acontecerá na Praça Theodoro Debatin, das 10h às 15h. Confira as atrações: Zehn Bier, Mili shawarma, música ao vivo, feirinha, encontro de carros, Malucos por Coxinha, análise do FGTS, consulta de CPF, cama elástica, sorteios e muito mais.

3. Incanto Trentino

A trigésima edição da festa Incanto Trentino, em Nova Trento, que começou na quinta-feira passada, tem programação durante todo este fim de semana. O público poderá curtir muita música, gastronomia típica, apresentações culturais, desfiles e competições tradicionais no Centro de Eventos Cremilda Tridapalli. A festa acontece até domingo, 11. A entrada é gratuita para quem estiver vestido com traje típico e também para todo o público das 17h às 19h na sexta-feira, dia 9, das 10h às 17h no sábado, dia 10, e das 10h às 14h no domingo, dia 11. Nos demais dias e horários, os ingressos custam R$ 25.

4. Feira de adoção da Acapra

No sábado, 10, será realizada uma feira de adoção da Acapra no IFC de Brusque. O espaço está localizado na Avenida Hugo Schlosser, número 605.

5. Encontro de colecionadores de miniaturas

No sábado, 10, será realizado o Encontro de Colecionadores de Miniaturas Automotivas de Brusque e região. O evento acontecerá no Shopping River Mall, começando às 10h e terminando às 17h. No local, será possível conferir exposições, além de realizar trocas e vendas de miniaturas de Hot Wheels, Matchbox, Minigt e Inno. A entrada é gratuita. Para dúvidas, entre em contato pelo telefone: (47) 99184-2911.

6. Festa de São Roque e São João Batista

A partir desta sexta-feira, 9, às 19h, ocorrerá a Festa da Comunidade São Roque e São João Batista, em Botuverá. O início do evento será marcado por uma novena. No sábado, 10, será realizada outra novena no mesmo horário. Haverá, em ambos os dias, venda de cachorro-quente e cuca. Já no domingo, 11, ocorrerá uma Missa Festiva às 10h. Logo após a missa, será oferecido um serviço completo de bar e cozinha. Também será possível aproveitar uma tarde dançante com a Banda Virtude.

7. Campeonato Catarinense de Gaiolas e 4×4

No sábado, 10, e no domingo, 11, será realizada a 4ª etapa do Campeonato Catarinense de Gaiola Cross (4×2 e 4×4). O evento acontecerá no Parque Municipal Érico Vincentini, em Guabiruba.

8. Inauguração do Augusto Bauer

O Estádio Augusto Bauer será reinaugurado em um evento aberto ao público neste sábado, 10, com atrações desde a manhã até o fim da tarde. O público poderá comprar comida e chope. As atrações musicais são Leandro Antunes e Pagode do Gilmar.

