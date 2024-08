Se liga jacaré

É galego, pra você que debochava daquele rapaz que rebolava no colégio e da menina que gostava de jogar futebol, os dois já ganharam medalhas olímpicas e você está aí sentado na frente da tv assistindo o breaking com a narração daquela berrona da Sport TV. Que fase!

Breaking

Falando em breaking, é inacreditável que isso seja esporte olímpico e a chula não, por exemplo. Pessoal dos CTGs deveria se organizar pra tentar!

Na Globo

É claro que é muito importante a gente ter hoje a opção de assistir toda a Olimpíada de graça pela CazéTV na internet, é legal e diferente! O problema é que a grande maioria da população nem sabe o que é isso e tem mais, a gente pode xingar a Globo de tudo quanto é coisa, mas tudo que eles botam a mão funciona magistralmente bem, principalmente no esporte. Tenta assistir futebol no SBT pra você ver a lástima que é, não sabem nem posicionar uma câmera direito. A Fórmula 1 na Band… Então é isso, eu que sou do tempo que a turma tomava iogurte Activia de mamão para emagrecer continuo assistindo sempre na Globo.

Muito mimimi

Se tem uma coisa que me irrita é esse coitadismo dos atletas quando perdem um jogo, uma prova, etc. Perder faz parte do jogo, mesmo que alguns ainda queiram, em torneios esportivos de crianças, dar medalhas para todos que participam, o que acho uma baita de uma palhaçada, até porque na vida não é sempre que se ganha e isso tem que ser ensinado já de pequeno. Mas se a pessoa não está bem psicologicamente por ter perdido algum ente querido, que fique em casa e dê a vaga para outra pessoa que também queria muito estar lá. É a mesma coisa se um pedreiro fizesse a parede da sua casa toda torta porque estava de luto pela morte do seu avô, por exemplo. Perdeu, levanta a cabeça, treina mais para tentar vencer em outra oportunidade e chega desse mimimi…

Dia Bet

Uma coisa que se nota nessas Olimpíadas é que você não vê nenhuma placa de publicidade de casas de apostas: as Bets da vida. Quando todo o esporte está contaminado até o talo com isso, pelo menos lá parece que “ainda” não chegou.

Botaram os meio-fio pra quarar

A Prefeitura fez uma licitação forte de cal pra pintar meio-fio e branqueou a cidade toda essa semana. Coisa linda, parecia neve na Suíça! Mas o pior é que tem gente reclamando, eu já acho muito bom porque parece que a cidade fica mais limpa, com um ar de mais cuidado. Mas o bom, o bom, o bom mesmo seria cuidar da cidade direto, o ano todo. Não só nessa época, se é que vocês me entendem!

Novos tempos

Um ladrão afirmou essa semana para a polícia que roubou uma farmácia em Blumenau para “sustentar família”. Aí pode, né?! Pior é se fosse pra tomar cachaça, ir na zona, gastar com a amiga. Roubar pra sustentar a família é muito justo, sim! Ah uma sumantra…

Papa-léguas beep beep

Todo mundo reclama do Correio que às vezes não entrega no prazo e tal. Mas experimenta levar uma multa de trânsito pra ti ver se não chega já na mesma semana. É impressionante! Será que eles têm um convênio especial pra essa desgraça? Só pode!

Pessoas que dão 187 tipos de nojo

O marmanjão ou marmanjona que leva o seu vavau para fazer xixi no jardim, no muro, na calçada ou na roda do carro dos outros.

A verdadeira Bodas de Ouro

Vocês viram as imagens do casamento daquele casal de indianos, que o pai do noivo é o cara mais rico da Ásia com uma fortuna avaliada em 17 bilhões de dólares? 600 milhões de dólares custou a festa de casamento da dupla com direito a show do Justin Bieber e da Rihanna. Você não acredita? Pois é, ainda tem gente que se casa em pleno 2024, para desespero dos lacradores de plantão! Agora estão aparecendo os vídeos deles na lua de mel em Paris. Não sei não, mas o noivo daquele jeito que ele está caminhando ali, acho que não vê a Copa, tá? Se bem que eu só queria o dinheiro da gravata desse casamento, parava de trabalhar.

Enólogo de garrafão

Todo mundo tem aquele amigo chato que virou metido a entendedor de vinhos, é ou não é? Pois então, você fala o nome de uma comida e o cara já fala “esse prato combina com vinho não sei o que lá, de não sei onde”. Na verdade ele nem diz combina, ele diz harmoniza, pra ficar mais “gates” ainda. Agora, você quer acabar com o nariz empinado do sujeito? Faz o seguinte então, enquanto ele estiver divagando sobre o vinho e suas combinações, interrompa a conversa e pergunte bem assim pra ele:

– Tá, quero ver se tu és bom mesmo! Que vinho que harmoniza com Miojo de Galinha

Caipira com Salsicha?

Ele não vai te responder, então você dá as opções:

a) Sangue Du Bois

b) Champs Largé

c) Grandfa Louiz

d) Yesnuelo

e) Tealise

É tiro e queda, nunca mais vai te incomodar esse chato!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Luciano

Walendowsky Fialho, Netão Imianosky, Victor Leandro Cunha (Léu), Djiovani Lamim, Henrique Novaes, João dos Santos Neto e Leonardo Zen. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e Feliz Dia dos Pais para todos os papais que nos leem aqui no Papo de Bar, em especial ao meu pai, Oscar José Lauritzen!

Sabedoria Butecular

“O Brasil tem dois esportes: o futebol e o que está vencendo.” – Caio Bonfim, medalha de prata nas Olimpíadas da França na marcha atlética